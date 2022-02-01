طريقة عمل وجبة الدجاج المفضلة لـ ميجان ماركل

كشف ميجان مارك، عشقها لتناول وجبة دسمة ساخنة مع الأصدقاء والعائلة، فهي تفضل تحضير هذه الوصفة المثالية، من الفراخ ولكن بطريقتها الخاصة.

فإن ميجان ماركل، كثيرًا ما تتحدث عن حبها للطبخ، فشاركت مرة مع جمهورها وصفة جبن ماك، كما تحب إعداد وجبة أخرى وهي طبق دجاج مطهو ببطء ومثالي لتناوله في العشاء.

هل تحب ميجان ماركل البصل والثوم؟

على الرغم أن الملكة إليزابيث تكره إضافة الثوم والبصل، فترى أنه من السلوكيات السيئة أن يكون لديك نفس غير سار عند مقابلة أشخاص جدد.

لكن ميجان ماركل، مثل الكثير من الناس، تحب إضافة الثوم والبصل للطعام وهما ضروريان لطبق الدجاج المطبوخ ببطء.

وهي من أكثر الأشخاص التي تفضل تناول وجباتها مع أشخاص آخرين، ووفقًا لموقع Express تقول: "سواء كنا نأكل طاجن لحم الضأن أو طعامًا مشويًا أو حساء دسمًا، فإن فكرة التجمع لتناول وجبة دسمة مع الأصدقاء والعائلة يوم الأحد تجعلني أشعر بالراحة".

وتضيف: "أنا أستمتع بإعداد الطعام المطبوخ ببطء يوم الأحد، مثل الدجاج على الطريقة الفلبينية".

وتشرح وصفتها: الأمر سهل للغاية، اخلط الثوم وفول الصويا والخل مع بعضهم البعض، ويمكننا إضافة بعض الليمون واترك الدجاج في هذا المزيج قليلًا.

ويعد الدجاج الفلبيني Adobo هو الطبق الوطني للفلبين ومثل جميع الأطباق التقليدية، هناك العديد من الاختلافات، بما في ذلك البروتينات المختلفة التي يتناولها سكان الفلبين مثل لحم الخنزير ولحم البقر.

طريقة عمل وصفة الدجاج المفضلة لميجان ماركل:

المكونات:

بصل وثوم

الفلفل

السكر - اللون البني هو الأفضل، ويمكن استخدام الأبيض

أوراق الجار - طازجة أو مجففة

بصل أخضر - مقبلات اختيارية

الطريقة:

-أضف جميع المكونات إلى وعاء وانقعها لمدة 20 دقيقة.

-نرفع الدجاج ونحمره في مقلاة ساخنة

-أضيف التتبيلة في المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 25 دقيقة، ستبدو سائلة حتى الدقائق القليلة الماضية ثم تتحول إلى خليط سميك.

قطع معه البصل الأخضر ويقدم مع الأرز وسلطة خضراء طازجة.