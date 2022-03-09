الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم على 20 متهمًا فى «أحداث فض اعتصام النهضة»

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

تصدر  الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، غدا الخميس، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد بتدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013، بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قضت فى 9 يناير 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهمًا، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهمًا، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

كما ألزمت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 متهمًا في القضية، بدفع 25 مليونًا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تعويضًا عن قيمة التلفيات التي لحقت بمباني ومعامل الكلية، ودفع 2 مليون و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، تعويضًا عن قيمة التلفيات في سور ونباتات الحديقة، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان.

الدائرة الثانية ارهاب محاكم طرة المستشار معتز خفاجي الحكم أحداث عنف اعتصام النهضة المسلح

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