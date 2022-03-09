لندن تمنع طائرة خاصة من الإقلاع بعد الاشتباه بارتباطها بروسيا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، أنها منعت طائرة خاصة من الإقلاع من مطار فارنبورو، بعد توسيع عقوباتها التي تستهدف الطائرات الروسية عقب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال ناطق باسم وزارة النقل البريطانية لوكالة فرانس برس، "أصدرت الحكومة البريطانية إخطارا للطيارين لمنع طائرة مشكوك بارتباطها بروسيا من الإقلاع من مطار فارنبورو (جنوب شرق لندن)".

وأوضح "ستبقى في المطار حتى نحدد ما إذا كانت تندرج في إطار التشريع الأخير الذي يمنع كل الرحلات المرتبطة بروسيا" مضيفا: أن الوزارة تنسق مع السلطة البريطانية للطيران المدني.

وبحسب وكالة أنباء "بريس أسوسييشن" البريطانية، يشتبه في أن هذه الطائرة الخاصة مرتبطة بالثري الروسي يوجين شفيدلر، صديق رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم. وهو وصل إلى فارنبورو الجمعة قادما من نيوجيرزي (الولايات المتحدة) وكان يفترض أن يسافر الثلاثاء إلى دبي.

وقد أبلغ طاقم الطائرة، مساء الثلاثاء، بالقرار الصادر بشأن هذه الطائرة المسجلة في لوكسمبورغ بعدما أصدرت لندن أمرًا بتقييد حركة الطائرات الروسية التي أغلقت أمامها مجالها الجوي.

وهذه الطائرة الخاصة الأولى التي تمنع من الإقلاع بموجب العقوبات في المملكة المتحدة.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي أن شفيدلر، "حر في مواصلة رحلته بوسائل أخرى" وأن الطائرة يمكنها مغادرة المطار إذا لم يتبين أن لديها صلة مع روسيا.

وكانت وقالت بريطانيا أمس الثلاثاء، إنها ستوقف تدريجيا واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022 وتدرس حظر الغاز الطبيعي الروسي، لتنضم بذلك إلى دول مثل الولايات المتحدة في خطوة تهدف لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال شابس لشبكة (سكاي نيوز)، "إننا محظوظون في المملكة المتحدة لأننا لا نشتري كميات كبيرة نسبيا من النفط والغاز الروسيين، كما ننتج النفط والغاز الخاصين بنا، لذا سنزيد هذا أيضا".

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بوضع استراتيجية جديدة لإمدادات الطاقة، إذ تستعد حكومته لتداعيات قفزة بنسبة 54 بالمئة في فواتير الغاز والكهرباء للمستهلكين بداية من أبريل، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.