الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا السياحة والاتصالات يبحثان استعدادات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً موسعاً للوقوف على آخر مستجدات الأعمال فى مشروع رفع كفاءة سرعة خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية بجميع أنواعها على مستوى الجمهورية ولاسيما تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى، استعداداً للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27».

جاء هذا الاجتماع فى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاجتماعات المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذى لرفع سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية لاسيما بعد صدور قرار وزير السياحة والآثار بإلزام جميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس، أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، ونهاية العام الجارى بالنسبة لباقى المنشآت على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع فى هذا الشأن حيث تم التأكيد على أنه سوف يتم الانتهاء من توصيل كابلات الألياف الضوئية الخاصة بربط الشبكة الخارجية للشركة بغرفة الاتصالات الخاصة بالمنشأة إلى 50 % من إجمالى عدد المنشآت الفندقية فى شرم الشيخ خلال شهر حتى تتمكن المنشأة من التعاقد على خدمة الإنترنت الفائقة السرعة.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على التوقيتات المحددة، واستعراض الدورات التدريبية التى تعدها وزارتى السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال جهاز تنظيم الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لمفتشى الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، على وسائل قياس أداء شبكات الإنترنت فى الفنادق وجودة الشبكات الداخلية ليتم تضمين تلك القياسات فى معايير التقييم الجديدة (HC) لهذه المنشآت.

الامم المتحدة وزير الاتصالات وزير السياحة تكنولوجيا المعلومات المنشآت الفندقية مدينة شرم الشيخ

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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