الهيئة الانجيلية توصي بخطة عمل لصغار المزارعين للتعامل مع التحديات الناتجة عن تغير المناخ

نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لقاء حول آثار التغيرات المناخية "الاقتصادية والبيئية" على صغار المزارعين وكيفية التكيف والصمود لمواجهتها، التزامًا مع التوجهات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية والقومية.

ومن جانبها صرحت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "تسعى الهيئة الإنجيلية في استثمار عام 2022 عام المجتمع المدني في الاتفاق وتوحيد الجهود للمؤسسات المجتمع المدني والشركاء من الحكوميين، للخروج بخطة عمل تشمل إسهامات جميع الأطراف للتعامل مع التحديات الناتجة عن تغير المناخ".

وأضافت صاروفيم: "خرج اللقاء بعدد من التوصيات، وكان أهمها، تفعيل السياسات الداعمة لتصبح موالية وداعمة لصغار المزارعين، وتطوير الأطر المؤسسية المرنة باستمرار، والقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بجانب تفعيل الأطر التشريعية التي صدرت بدءًا من عام 2014 لتطوير قطاع الزراعة خاصة، كقوانين التكافل الاجتماعي، والتأمين ضد المخاطر والكوارث والزراعة التعاقدية".

وشارك في اللقاء عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة، وعدد من صغار المزارعين، كما شارك نخبة من المسئولين والمهتمين بالوزارات ذات الصلة، من وزارة البيئة والزراعة والجامعات المصرية و كليات الزراعة، ومركز بحوث الصحراء والإعلام، سيادة اللواء حمدي الديب، مستشار وزير البيئة، والمهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتور صابر عثمان المدير التنفيذي لشركة استشارات البيئة و تغيير المناخ و الاستدامة "اسيسكو"، والدكتور محمد حلمي نوار، أستاذ متفرغ قسم الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور محمد فهيم، رئيس مركز بحوث المناخ بوزارة الزراعة، والدكتور أيمن الرفاعي، من الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وزارة البيئة، والدكتور طارق شلبي، مدير عام المخاطر والتكيف مع تغيرات المناخ من جهاز شئون البيئة، والأستاذة الدكتورة هالة يسري، مركز بحوث الصحراء، والمهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والمهندس أحمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والأستاذ الدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، والأستاذ الدكتور محمد محمود عبد العال، كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، والدكتور محمد عيد، كلية الزراعة بمشتهر، والدكتور وائل محمد صلاح، باحث مركز البحوث الزراعية قسم الإنتاج الحيواني، والدكتورة أميرة شكري، مركز بحوث الصحراء.