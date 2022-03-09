الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تشكيل عصابي سرقة الدراجات البخارية بالجيزة للمحاكمة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، شقيقين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية في أبو النمرس.

وأمام النيابة العامة اعترف المتهمين بعد ضبطهما بسرقة 23 دراجة بخارية في أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأنهما يستخدمان أسلوب توصيل الأسلاك لتشغيل الدراجة البخارية التي يستهدفان سرقتها، ويقطعان الأقفال بواسطة مقص حال اكتشفا إغلاقها.

وذكر المتهمان أنهما يبيعان المسروقات لـ3 من عملائهما على علم بأن الدراجات البخارية مسروقة، ويحصلون عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، حيث يتولون تغير معالمها وإعادة بيعها مرة أخرى.

وأشار المتهمان أنهما مارسا نشاطهما في سرقة الدراجات البخارية من شوارع مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالشوارع الهادئة والخالية من المارة، واعترف العملاء الثلاثة بشراء الدراجات البخارية المسروقة من الشقيقين، وأكدوا علمهم بكونها مسروقة، وأرشدوا عنها، وجرى عرضها على أصحابها، حيث تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للشقيقين والعملاء الثلاثة بالسرقة.

وكشف رجال المباحث هوية المتهمين، بعد تعدد البلاغات الخاصة بسرقة الدراجات البخارية حال ركنها بشوارع مدينة 6 أكتوبر، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن شخصين وراء ارتكاب تلك السرقات، وتوصل رجال المباحث لهويتهما، وتبين أنهما شقيقين يقيمان بمركز أبو النمرس.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالكي الدراجات البخارية المسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليمهم الدراجات، وباشرت النيابة التحقيق، والتي أمرت بقرارها السابق.

النيابة العامة بجنوب الجيزة تشكيل عصابي سرقة أبو النمرس الدراجات البخارية محافظة الجيزة المتهمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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