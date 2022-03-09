الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

زيارة رعوية من الانبا باسيليوس فوزي الى مبنى الأرش بسمالوط

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مبنى الأرش بسمالوط.


قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه دار حوار أبوي بين الأب المطران، ومسؤولي، وأعضاء الأرش، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم.


وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ثم أعطى نيافته كلمة تشجيعية للحاضرين على كل ما يقدمونه، لخدمة ذوي الهمم بالإيبارشية.


الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس لأحوال جميع البيوت الخدمية بالإيبارشية، والاطمئنان على سير الخدمة بها.


وكان قد التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركيّة، بالمجلس الرعوي الإيبارشي بالقاهرة، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.


قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك في اللقاء بعض الآباء الكهنة، ومسؤولو، وأعضاء الاجتماع، وعدد من أبناء كنائس القاهرة، حيث تضمن اللقاء كلمة من الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، عضو اللجنة المركزية لسينودس الأساقفة ٢٠٢٣، حول الوثيقة التحضيرية للمسيرة السينودسية.


تلا ذلك، تقديم أبناء وبنات دورة شباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، عرضًا حول الكنائس السبع المذكورة في سفر الرؤيا، وذلك بفكر الكنيسة السينودسية، بقيادة السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، والسيد جون ميلاد، مخرج العرض.


تضمن اليوم أيضًا كلمة تشجيعية من نيافة الأنبا باخوم شكر فيها كل من ساهم في إعداد هذا اليوم، كما قدم كلمات الامتنان والتقدير لأبناء وبنات الدورة التدريبية "CYM"، لمجهوداتهم في هذا العرض، موكدًا على فخره بهم. واختتم اليوم بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من الأب المطران.

الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي لأب باسيليوس فوزي لأنبا باسيليوس فوزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

السيسى: العالم بأسره يشهد بما حققناه من إنجازات فى مواجهة التحديات

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المجني عليه تقوده إلى حبل المشنقة

رئيس مركز البحوث الفلكية يوضح حقيقة الزلزال: سنصدر بيانًا رسميًا بكل التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

عفوًا! لماذا تريد من أوروبا أن تعطف عليك؟

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا