زيارة رعوية من الانبا باسيليوس فوزي الى مبنى الأرش بسمالوط

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مبنى الأرش بسمالوط.



قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه دار حوار أبوي بين الأب المطران، ومسؤولي، وأعضاء الأرش، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ثم أعطى نيافته كلمة تشجيعية للحاضرين على كل ما يقدمونه، لخدمة ذوي الهمم بالإيبارشية.



الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس لأحوال جميع البيوت الخدمية بالإيبارشية، والاطمئنان على سير الخدمة بها.



وكان قد التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركيّة، بالمجلس الرعوي الإيبارشي بالقاهرة، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.



قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك في اللقاء بعض الآباء الكهنة، ومسؤولو، وأعضاء الاجتماع، وعدد من أبناء كنائس القاهرة، حيث تضمن اللقاء كلمة من الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، عضو اللجنة المركزية لسينودس الأساقفة ٢٠٢٣، حول الوثيقة التحضيرية للمسيرة السينودسية.



تلا ذلك، تقديم أبناء وبنات دورة شباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، عرضًا حول الكنائس السبع المذكورة في سفر الرؤيا، وذلك بفكر الكنيسة السينودسية، بقيادة السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، والسيد جون ميلاد، مخرج العرض.



تضمن اليوم أيضًا كلمة تشجيعية من نيافة الأنبا باخوم شكر فيها كل من ساهم في إعداد هذا اليوم، كما قدم كلمات الامتنان والتقدير لأبناء وبنات الدورة التدريبية "CYM"، لمجهوداتهم في هذا العرض، موكدًا على فخره بهم. واختتم اليوم بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من الأب المطران.