الكنيسة القبطية تعلن إطلاق موقع إلكتروني جديد لدير «أبو مقار»

أعلن دير القديس أنبا مقار ببرية شيهيت عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد له احتفالًا بمرور عشرين عامًا على إطلاق أول موقع للدير.

ويقدم الموقع التاريخ القديم والحديث للدير ووصفًا لأهم معالمه الأثرية مدعمًا بالصور، بالإضافة إلى سير قديسي الدير، وقراءة وتحميل مجلة "مرقس"، وحجز الخلوات وإرسال الطلبات للصلاة.

الموقع باللغة العربية وستتم إضافة لغات أخرى تباعًا، بدءًا من اللغة الإنجليزية.

وعلى صعيد آخر، كانت قد أقيمت في دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط صلوات عشية عيد القديس البابا كيرلس السادس الذي تحتفل الكنيسة بالذكرى الحادية والخمسين على نياحته.

صلى العشية من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، صاحبا النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، بمشاركة الراهب القمص رافائيل آفا مينا تلميذ القديس البابا كيرلس ومجمع رهبان الدير.

ورقد البابا كيرلس السادس البطريرك الـ ١١٦ في الرب يوم الثلاثاء ٩ مارس عام ١٩٧١ الموافق ٣٠ أمشير ١٦٨٧ للشهداء بعد أن قضى على الكرسي المرقسي ١٢ سنة. واعترف المجمع المقدس للكنيسة بقداسته في جلسته المنعقدة في ٢٠ يونيو ٢٠١٣.

كما كانت قد ودعت الكنيسة الأب القمص كيرلس ناروز كاهن كنيسة القديس الأنبا صموئيل المعترف بطما، عن عمر تجاوز ٨٠ سنة، بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية ٣٠ سنة.

وأقيمت صلوات تجنيزه في الثالثة بعد ظهر اليوم، في كاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما، بحضور نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، وعدد من الآباء الكهنة.

ولد الأب القمص كيرلس ناروز كاهن كنيسة القديس الأنبا صموئيل المعترف بطما المتنيح يوم ٢٦ أكتوبر ١٩٤١ م بالمحلة الكبرى، وسيم كاهنًا في ١٤ فبراير ١٩٩٢ ، ورُسِم قمصًا في ٢٤ فبراير ٢٠٢٠.