رئيس وزراء هولندا: نحتاج لزيادة الإنفاق على الدفاع في أوروبا

قال رئيس وزراء هولندا مارك روته، اليوم الإربعاء، إن دول القارة الأوروبية تحتاج لزيادة الصرف على الدفاع، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهاجم أوكرانيا بدم بارد.

وشدد رئيس وزراء هولندا، على الاحتياج الاتحاد الأوروبي وناتو قويين لمواجهة روسيا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان قد دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الإثنين، إلى التضامن الدولي لإنهاء العدوان الروسي على أوكرانيا.

وفي حديثه إلى البرلمان، قال روته، إن دول العالم الحرة والديمقراطية «على قلب رجل واحد في رفضها لهذا الغزو، وفي دعم الشعب الأوكراني».

وأضاف رئيس الوزراء الهولندي: «يجب أن نوقف العدوان الروسي، عدوان بوتين مع شركائنا وحلفائنا».