الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«اسوشيتيد برس» تكشف سر أقدم مخلوق على الكوكب وجد قبل الديناصورات

الاخطبوط اقدم الحيوانات
الاخطبوط اقدم الحيوانات في العالم

اكتشف العلماء أقدم سلف معروف للأخطبوطات من خلال حفرية طولها حوالي 330 مترًا اكتُشفت في مونتانا.

ووفقًا لوكالة "اسوشيتيد برس" الأمريكية، فقد خلص الباحثون إلى أن المخلوق القديم عاش قبل ملايين السنين مما كان يعتقد سابقًا، مما يعني أن الأخطبوطات نشأت قبل عصر الديناصورات.

وتابعت أن الأحفورة يصل طولها إلى 12 سم بها 10 أطراف - الأخطبوطات الحديثة بها ثمانية أطراف - لكل منها صفان من الماصات، وربما عاش في خليج محيط استوائي ضحل.

وقال مايك فيكيوني، عالم الحيوان في متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي والذي لم يشارك في الدراسة: "من النادر جدًا العثور على حفريات الأنسجة الرخوة، إلا في أماكن قليلة، هذا اكتشاف مثير للغاية، إنه يدفع بالنسب إلى الوراء أكثر بكثير مما كان معروفا من قبل".

وأكدت الوكالة أنه تم اكتشاف العينة في تشكيل حجر جيري في مونتانا وتم التبرع بها لمتحف أونتاريو الملكي بكندا عام 1988.

وتابعت أنه لعقود من الزمان، تم إغفال الحفرية في درج بينما كان العلماء يدرسون أسماك القرش الأحفورية والاكتشافات الأخرى من الموقع، ولكن بعد ذلك لاحظ علماء الحفريات 10 أطراف صغيرة مغطاة بالحجر الجيري.

وقال كريستوفر والين، عالم الحفريات في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي "المخلوق الذي يطلق على فصيلته اسم فامبيروبود، من المحتمل أن يكون سلف كل من الأخطبوطات الحديثة والحبار مصاص الدماء، فهو مخلوق بحري محير ولكنه أقرب إلى الأخطبوط من الحبار، وتم إطلاق اسم" بايدن" عليه تيمنًا باهتمام الرئيس الأمريكي بالأبحاث والاكتشافات".

وفي السابق، كان أقدم فامبيروبود معروف منذ حوالي 240 مليون سنة، كما قال المؤلفون، ما يعني ان هذه الفصيلة اقدم من الديناصورات التي كان يعتقد العلماء أنها أقدم كائنات حية عاشت على الارض.
 

الرئيس الامريكي في كندا القرش الديناصورات عالم الحفريات اخطبوط علماء الحفريات الحجر الجيري

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