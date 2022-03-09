الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة فوضى الأسعار

النائب أحمد البنا
النائب أحمد البنا

طالب النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لمواجهة فوضى ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق حاليا.

وقال البنا، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن هناك حالة من الفوضى فى الأسعار بالأسواق نتيجة لعدد من الأسباب، أولها جشع بعض التجار من ضعاف النفوس الذين ينتهزون أى تحركات عالمية تتعلق بأسعار السلع ليقوموا بزيادة أسعار السلع فى السوق المحلى، بالإضافة إلى غياب الرقابة والمتابعة الحكومية.

وأضاف عضو مجلس النواب: “لا خلاف على أن أزمة التضحم الاقتصادى عالميا، سيكون لها آثار على أسعار السلع فى مصر، وكذلك سيكون هناك آثار للأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع بعض أسعار السلع عالميا، ولكن تلك الآثار ستكون خلال الفترة المقبلة”.

وشدد النائب على ضرورة تفعيل دور الحكومة فى الرقابة على الأسواق والإشراف والمتابعة على تحركات الأسعار، حتى لا يترك المواطن فريسة سهلة أمام جشع البعض من التجار.

وقال عضو مجلس النواب: “من غير المقبول أن يتعرض المواطن لموجة كبيرة من ارتفاع الأسعار المختلفة مرة واحدة، وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، الذي تزداد فيه احتياجات المواطن، لاسيما في السلع الغذائية والضرورية لكل بيت مصري”.

وتسائل النائب أحمد البنا عن دور الحكومة فى حماية المواطن البسيط، الذى لا يملك سوى قوت يومه، مطالبا بسرعة التحرك لضبط السوق، ووقف أس تلاعب من التجار فى أسعار السلع.

وقال عضو مجلس النواب إنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار بعض السلع بهذه الصورة، خصوصا وأن الحكومة أعلنت أن هناك احتياطي كبير من السلع الاستهلاكية اليومية.

ولفت إلى أن الشحنات الجديدة المستوردة لم تصل بعد من الخارج بأسعار جديدة حتى يتم رفع الأسعار بهذه الصورة، قائلا: ما يحدث الآن يؤكد أن هناك تلاعب كبير من جانب التجار، في ظل غياب الرقابة الحكومة.

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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