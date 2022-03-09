السبت.. مركز الهناجر يستضيف معرض «إنسان» للفن التشكيلي

يستضيف مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال معرض فن تشكيلي تحت عنوان "إنسان" بقاعة آدم حنين، وذلك يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

المعرض يضم أكثر من 27 فنان تتراوح أعمارهم بين ال 69 حتى 8 أشهر لتتمتع برحلة من المشاعر الإنسانية داخل كل فنان بكل أدواته الإنسانية من بيئة محيطة أو المرحلة العمرية التي يعيشها وأيضاً متناقضات المجتمع من حوله و منهم: فائقة أبراهيم ، عمر حماد العقبي، لينا محمد روؤف، نادين نادر محمد، جودي علاء الدين علي، زينة أحمد فكري، نور أسامة أحمد، مريم إيهاب الشريف، ملك محمد عزت ، جومانا عمر عنبه وغيرهم.

ومعرض إنسان هو معرض جماعي تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة " نسرين حسن فايق "، والتى تشارك أيضاً بأعمالها من ضمن المشاركين و المعرض يستمر حتى 15مارس