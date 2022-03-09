أبرزها إبعاد الحيوانات الاليفة.. كيف تنظفين الأثاث الجلدي وتحافظين عليه؟

كانت الأرائك الجلدية موجودة بكل من المنازل في فترة الستينيات، وانتشرت المكاتب أيضًا ، وعاد هذا النمط مرة أخري لكن بتصميمات حديثة، بسبب متانتة الجلد وميزاته سهلة التنظيف وألوانه المتعددة التي يمكن أن تغير الغرفة بسرعة.

ونستعرض وفقا لموقع “zameen ” طرق تنظيف الأثاث المنزلي الجلد.

منشفة وماء

نظرًا لأن الأثاث الجلدي معروف بخصائصه سهلة التنظيف ، يمكن لوعاء من الماء النظيف ومنشفة تنظيف بسهولة تنظيف السطح والبقع التي تريد التخلص منها، ومع ذلك لا تستخدمي تحت أي ظرف من الظروف أي شيء مثل مجفف الشعر لتجفيف السطح لأن ذلك قد يتسبب في تغير اللون دع الهواء يجفف الأثاث من تلقاء نفسه.

تنظيف البقع بالصابون

قبل معالجة الموقف ، حاول أولاً امتصاص الرطوبة الزائدة من السطح حيث حدثت البقعة ، من انسكاب طعام أو شراب، يمكنك استخدام منشفة، و تأكد من أن المنشفة التي تستخدمها لا تحتوي على ألوان زائفة حتى تترك لونًا على السطح، و بعد التجفيف ابدأ بمحلول صابون ومنشفة بلل قطعة القماش بمحلول الصابون وقم بتشغيلها على السطح بحركة دائرية إذا رأيت البقعة تختفي ، يمكنك فرك السطح بقطعة قماش مبللة أخرى لإزالة الصابون الزائد عند الانتهاء ، اترك السطح ليجف من تلقاء نفسه.

نشا الذرة أو صودا الخبز

إذا كانت البقعة تحتوي على كمية كبيرة من الشحوم التي لا يمكن إزالتها بسهولة ، يمكنك إضافة نشا الذرة أو صودا الخبز إلى محلول الصابون الخاص بك ، وتكرار نفس الإجراء، ومن الأفضل ترك السطح لعدة ساعات حتى يجف ومع ذلك ، إذا لاحظت أن البقعة لم تزول بعد ، يمكنك إضافة القليل من الكحول إلى الماء وتكرار الإجراء.

تشطيب بالبلسم

يعتبر ترطيب الجلد هو النهاية المثالية لوظيفة تنظيف صارمة،و يجب عليك التأكد بأي ثمن من أنك تقوم بترطيب أثاثك المصنوع من الجلد بعد التنظيف العميق، و تتوفر مكيفات الجلد بسهولة في معظم المتاجر المنزلية ويمكن أيضًا شراؤها عبر الإنترنت. إذا كنت لا ترغب في شراء منعم للجلد ، فإن الكريم الجلدي يعد أيضًا خيارًا جيدًا، خيار آخر هو صنعه في المنزل باستخدام الماء وصابون الأطفال والخل.

طرق رعاية الأثاث الجلد

نظف باستمرار

نظرًا لأن تنظيف الأسطح الجلدية أسهل بكثير من تنظيف الأسطح المصنوعة من القماش ، فمن الجيد القيام بذلك بانتظام، ومع ذلك أثناء التنظيف ، تأكد من عدم استخدام مذيبات كيميائية أو فرش إذا كنت تعيش في مكان به الكثير من الغبار ، يمكنك حتى تنظيف أثاثك بالمكنسة الكهربائية.

ابعاد الحيوانات الأليفة

الجلد طويل الأمد ولكن يمكن خدشه بسهولة بواسطة الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب،و إذا كان لديك حيوانات أليفة ، فمن الأفضل إبعادها عن أثاثك الجلدي تمامًا.