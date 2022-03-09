يوم الشهيد.. حكاية الأبطال بداية من «الجنرال الذهبى»

أكدت صحيفة "الأهرام" أن مصر تحتفل اليوم وفي 9 مارس من كل عام بذكرى يوم الشهيد، لافتة إلى أننا نتذكر في هذا اليوم تضحيات شهداء مصر العظام الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل بقاء هذا الوطن.

وأشارت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان "في يوم الشهيد"- إلى أن لهذه الذكرى أهمية خاصة لدى عموم المصريين، سواء منذ إعلان الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى في عام 1969 تخليدا لاستشهاد البطل عبدالمنعم رياض، الملقب بـ"الجنرال الذهبي"، على جبهة القتال خلال حرب الاستنزاف، أو في السنوات العديدة التي أعقبت ذلك، بما تضمنته تلك الحقبة الطويلة من أحداث جليلة شهدت سقوط مزيد من الشهداء، سواء في باقي فترات حرب الاستنزاف أيضا، لحين تحقيق نصر أكتوبر العظيم، أو في حرب مصر ضد الإرهاب، والتي اختلطت فيها دماء شهداء الجيش والشرطة بتراب هذا البلد جنبا إلى جنب مع دماء الشهداء من المدنيين، وبخاصة الذين دفعوا حياتهم ثمنا بعد أحداث ثورة 30 يونيو 2013، من أجل أن تبقى مصر حرة آمنة مستقرة.

وأضافت "الأهرام": "لا ننسى في هذا اليوم أيضا، ونحن نتذكر تضحيات شهدائنا، ونروي عنها لأبنائنا وأحفادنا، أن نقدم أسمى عبارات التقدير والإجلال لزوجات وأمهات الشهداء اللواتي ندعو لهن دائما بالصبر والسلوان، ونقدم لهن كل عبارات الدعم والمؤازرة، تقديرا لصمودهن وصلابتهن، وللتضحيات التي قدمنها من أجل استرداد الأرض، وصون الكرامة، ومن أجل أن يعيش هذا الوطن مرفوع الرأس دائما".

واختتمت افتتاحيتها بأن "في يوم الشهيد، نسترجع الذكريات والأحداث، ونستلهم العبر والسير المجيدة، من أجل أن تعطينا قوة دافعة تمكننا من خوض ما نواجهه من تحديات وصعاب وأزمات، وتجعلنا أكثر صبرا وصلابة وسط عالم لا يعترف سوى بالأقوياء، وتدفعنا لمزيد من العمل والمثابرة والتنمية، من أجل الوصول بمصر إلى أعلى المراتب بين الدول والأمم، كما أراد لها هؤلاء الأبطال".

من جانبها، أفادت صحيفة "الجمهورية" في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء بعنوان "يوم الشهيد تضحية.. ووفاء"، بأن الـيـوم التاسع مـن مـارس.. يـوم الشهيد.. يوم البطولة والفداء والشجاعة والتضحية.. ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم ريـاض.. حيث تحتفل مصر بيوم الشهيد تأكيدا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معاني الوطنية والـفـداء.. حيث سطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة بين العالمين.

وأكدت أن استشهاد البطل الفريق أول عبدالمنعم رياض.. يجسد أسمى معاني الوفاء والتضحية من أجل حماية أرض الوطن.. الاحتفال بيوم الشهيد.. رسالة لكل الأجيال بحب الوطن والانتماء وبذل الأرواح رخيصة في سبيل حماية كل ذرة تراب من أرض الوطن الغالي.. رسالة بضرورة الحفاظ على أدوات القوة والتنمية والـرخـاء والأمـن والاستقرار الذي تشهده مصرنا الغالية خلال هذه المرحلة المضيئة بالإنجازات الكبيرة في كل المجالات.

واختتمت افتتاحيتها بأن الاحتفال بيوم الشهيد.. يعكس التقدير الكبير لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل أن يبقى الوطن عزيزا مكرماً مرفوع الراية.. ويجسد أسمى وأروع معاني الوطنية والفداء والتضحية.. وأن تكريم أسر الشهداء في الاحتفاليات الكبيرة بهذا اليوم.. إنما يجسد أيضاً أسمى معاني الوفاء والعطاء.. وأن مصر لا تنسى أبناءها وأن الشهداء وأسرهم في القلب والعين.