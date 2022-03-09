الرئيس الأوكرانى يدعو إلى مفاوضات «صريحة» مع روسيا

جدد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، دعوته إلى إجراء المفاوضات بين كييف وموسكو حول إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال "زيلينسكي"، في خطاب مصور نشره مكتب الرئيس الأوكراني عبر "تيليجرام": "يجب إنهاء الحرب، يجب الجلوس حول طاولة المفاوضات بشرط أن تكون صريحة وموضوعية، في مصلحة الناس".

ورحب "زيلينسكي" بفرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحظر على استيراد النفط والغاز من روسيا إلى الولايات المتحدة، ودعا الاتحاد الأوروبي "كذلك إلى اتخاذ قرارات قاسية ضد روسيا".

يأتي هذا التعليق بعد أن أعلن "زيلينسكي"، في مقابلة مع قناة "ABC"، أن أوكرانيا "غير مستعدة للإنذارات" لكن لديها "حل ممكن" بشأن القضايا الخلافية المحورية مع روسيا بما في ذلك صفة شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وطرحت الحكومة الروسية، التي أطلقت يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مجموعة مطالب لوقف النزاع تشمل الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا، وكذلك باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، واتباع أوكرانيا موقف "محايد" بضمان عدم الانضمام للناتو.

وعلى صعيد آخر، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن روسيا لديها السيادة الجوية فوق أوكرانيا.

وطالب مجددًا في حوار مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية بفرض حظر للطيران فوق بلاده، قائلًا إنها مسألة تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية على المنشآت المدنية.

وفيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعرب "زيلينسكي" عن خيبة أمله، وقال إن التحالف ليس مستعدًا لقبول أوكرانيا عضوًا به.

وقال: "التحالف خائف من أمور مثيرة للجدل وحدوث مواجهة مع روسيا".

وأشار إلى الإحجام عن الانضمام للحلف، وقال إن أوكرانيا ليست دولة ذليلة تتوسل من أجل أي شيء.

يشار إلى أنه منذ إجراء تعديل دستوري عام 2019، أصبح الانضمام للناتو هو الهدف المعلن لأوكرانيا.

كما أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده لإجراء مباحثات بشأن وضع المناطق المنفصلة في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي قامت روسيا بضمها.