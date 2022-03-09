الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: سفراؤنا يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

فيكتوريا نولاند
فيكتوريا نولاند

أكدت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أن جميع السفراء الأمريكيين يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.

وقالت "نولاند"، في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "صدرت تعليمات لكل سفير من سفرائنا للعمل مع الدول للانضمام إلى عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" ضد روسيا.

وفي غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن واشنطن لم تنتظر ولم تطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها بشأن حظر واردات النفط الروسي.

وتابعت: "نعتقد أن تأثير هذا الحظر النفطي الذي أعلناه، لن يكون بعيد المدى، وما نعمل عليه هو اتخاذ خطوات للتخفيف منه جزئيًا عبر السحب من الاحتياطي الاستراتيجي".

وعلى صعيد آخر، ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لم تطلب من الحلفاء الأوربيين التخلي عن النفط والغاز الروسيين على غرار الولايات المتحدة، محملة روسيا المسؤولية عن ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي : "لم نتوقع ولم نطلب منهم اتخاذ نفس الخطوات التي أعلنا صباح اليوم، لديهم إمكانيات أخرى وطاقات أخرى تختلف عن تلك التي توجد لدينا".

كما اعتبرت "بساكي" أن "الأمريكيين يدفعون أكثر في محطات التزود بالوقود بسبب تصرفات" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجددت "بساكي": "ما يحدث هو قفزة للأسعار ناجمة عن أعمال بوتين وليس عقوباتنا".

وأوضحت أن على المواطنين الأمريكيين ممارسة الضغط ليس على حكومة البلاد وإنما على شركات النفط، مطالبين إياها "بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا في إطار الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها ردًا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

روسيا روسي العقوبات ضد روسيا يحث واشنطن انضمام عقوبات ضد روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

خبراء: زيارة الرئيس للسعودية تستهدف التنسيق لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية والأزمة الإيرانية

اليابان ترفض طلبا أوكرانيا من أجل تزويدها بالسلاح و الذخائر

بولندا: لا نستطيع اتخاذ قرار بتسليم أوكرانيا أسلحة هجومية

الخارجية الهندية تعلن إجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبى بشأن قضايا ثنائية ودولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل