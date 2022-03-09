واشنطن: سفراؤنا يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

أكدت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أن جميع السفراء الأمريكيين يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.

وقالت "نولاند"، في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "صدرت تعليمات لكل سفير من سفرائنا للعمل مع الدول للانضمام إلى عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" ضد روسيا.

وفي غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن واشنطن لم تنتظر ولم تطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها بشأن حظر واردات النفط الروسي.

وتابعت: "نعتقد أن تأثير هذا الحظر النفطي الذي أعلناه، لن يكون بعيد المدى، وما نعمل عليه هو اتخاذ خطوات للتخفيف منه جزئيًا عبر السحب من الاحتياطي الاستراتيجي".

وعلى صعيد آخر، ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لم تطلب من الحلفاء الأوربيين التخلي عن النفط والغاز الروسيين على غرار الولايات المتحدة، محملة روسيا المسؤولية عن ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي : "لم نتوقع ولم نطلب منهم اتخاذ نفس الخطوات التي أعلنا صباح اليوم، لديهم إمكانيات أخرى وطاقات أخرى تختلف عن تلك التي توجد لدينا".

كما اعتبرت "بساكي" أن "الأمريكيين يدفعون أكثر في محطات التزود بالوقود بسبب تصرفات" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجددت "بساكي": "ما يحدث هو قفزة للأسعار ناجمة عن أعمال بوتين وليس عقوباتنا".

وأوضحت أن على المواطنين الأمريكيين ممارسة الضغط ليس على حكومة البلاد وإنما على شركات النفط، مطالبين إياها "بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا في إطار الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها ردًا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.