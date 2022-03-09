الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 60.191 إصابة جديدة بكوفيد-19 و184 وفاة

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت  60.191 إصابة جديدة مرتبطة بكوفيد-19مقابل 22.083 في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 184 من 130.


وسجلت إيطاليا 156.201 وفاة منذ ظهور المرض في البلاد في فبراير عام 2020، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والثامن عالميا. وسجلت إيطاليا 13.11 مليون إصابة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

إصابة جديدة كوفيد-19 ايطالي تسجل اصابة إيطاليا اصابة جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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