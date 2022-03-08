«اللافى» يبحث مع السفير الألمانى تطورات الأوضاع فى ليبيا

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، سفير ألمانيا لدى طرابلس ميخائيل أونماخت، لمناقشة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وبحث الاجتماع وفق بيان للمجلس الرئاسي مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بشأن العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت، وصولًا للحل النهائي للأزمة الليبية.

ورحب عبدالله اللافي، بالسفير الألماني، معبرًا عن عميق شكره وامتنانه للمبادرات الألمانية لجمع الفرقاء الليبيين ودعم الحل السلمي للأزمة الليبية، وتوحيد السلطة التنفيذية، عبر مسارات مؤتمري برلين واحد واثنين.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي على أهمية استعادة زخم الانتخابات، تلبيًة لتطلعات أكثر من 2.5 ليبي سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين.

من جانبه أشاد أونماخت بجهود المجلس الرئاسي لتوحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، ودعم الاستقرار في البلاد، كما رحب السفير الألماني، بمبادرة المستشارة الأممية، لإيجاد قاعدة قانونية توافقية.

وكانت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز اقترحت تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري لوضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات خلال الشهر الجاري.

المنفي يستقبل سفير ألمانيا في ليبيا

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، ميخائيل أونماخت، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وناقش المنفي مع السفير الألماني، جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال، ووضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، وإنجاح المصالحة الوطنية، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.