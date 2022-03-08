الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة بكرداسة

حريق داخل شقة
حريق داخل شقة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق داخل شقة بكرداسة ، وحصر التلفيات وكتابة تقرير عن الأسباب.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق اندلع داخل شقة بكرداسة ، تم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بكرداسة.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ٢ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع أبورواش الشرقية بجوار مدرسة الطليعة أمام كشري مكرونة سندباد – كرداسة. 

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات

النيابة العامة الجيزة انتداب الأدلة الجنائية حريق شقة رداسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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