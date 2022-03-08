انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة بكرداسة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق داخل شقة بكرداسة ، وحصر التلفيات وكتابة تقرير عن الأسباب.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق اندلع داخل شقة بكرداسة ، تم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بكرداسة.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ٢ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع أبورواش الشرقية بجوار مدرسة الطليعة أمام كشري مكرونة سندباد – كرداسة.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات