الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تطرح أسعار الخضروات والفاكهة بتخفيضات وصلت لـ25%

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار الخضروات والفاكهة بتخفيضات وصلت إلى 25% عن السوق المحلية، وذلك لضبط الأسواق من الارتفاعات التي تشهدها حاليًا، حيث تم طرح عدد كبير من أصناف الخضر والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.


وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي: كيلو موز بلدي 10.5 جنيه، كنتالوب 9.5 جنيه، أناناس شجر 40 جنيها، يوسفي سكري 8.5 جنيه، رمان 15 جنيها، برتقال سكري 7.25 جنيه، برتقال بلدي 4.75 جنيه.

وسجل سعر التفاح الإيطالي 23 جنيها، تفاح سكري 22 جنيها، تفاح اخضر 40 جنيها، جوافة 10 جنيهات، كيوي 1.75 جنيه للقطعة الواحدة، فراولة 11.5 جنيه، عنب أسود 40 جنيهات، كمثري مستوردة 50 جنيها.

بينما جاءت أسعار الخضروات كالتالي: كيلو بصل أحمر 4 جنيهات، بصل أبيض 3.75 جنيه، طماطم 5 جنيهات، طماطم شيري 14 جنيهًا، خيار 9 جنيهات، كوسة 8.5 جنيه، باذنجان عروس 12 جنيها، باذنجان رومي 11.5 جنيها، طبق قرنبيط 8.5 جنيهات.

كما تم طرح كيلو بنجر 14 جنيها، جزر 6 جنيهات، بروكلي 9 جنيهات،  فلفل ألوان 20 جنيهًا، ليمون مالح 11.5 جنيه، فلفل رومي 14 جنيها، بسلة 11 جنيها، فلفل بلدي حار 9 جنيهات، فاصوليا 14 جنيها.

وكانت طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في فروع المجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كميات ضخمة من الدواجن واللحوم والأسماك المجمدة والطازجة، بنسب تخفيضات وصلت إلى 20%.

وعن أسعار الدواجن: «الدواجن بسعر 48 زنة الكيلو، والدواجن البرازيلي زنة 1100 جرام بسعر 52.5 جنيه، والدواجن البرازيلي زنة 1300 جرام بسعر 65.4 جنيه، والدواجن البرازيلي زنة 1200 جرام بسعر 57.60 جنيه، أما سعر الديك الرومي يسجل 58.5 جنيه للكيلو الواحد، وبط مجمد سعر الكيلو 47 جنيها، كيلو أوراك مجمد بسعر 51.25 جنيه، وحمام مجمد طبق 2 قطعة بسعر 59.75 جنيه».

وزارة التموين تطرح أسعار الخضروات والفاكهة بتخفيضات وصلت إلي 25 وزارة التموين تطرح أسعار الخضروات والفاكهة وزارة التموين تطرح أسعار الخضروات والفاكهة بتخفيضات وصلت إلي 25

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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