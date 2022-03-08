تجديد حبس المتهمة بممارسة أعمال منافية للآداب بالزيتون

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون اليوم الثلاثاء، حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

وطالبت جهات التحقيق، بالتحفظ على الهاتف المحمول لفحص الفيديوهات، وسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة، كما قررت جهات التحقيق استماع أقوال الشهود بعد تعرضهم للتصوير في أوضاع مخلة بالآداب.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تستدرج من خلالها الرجال من راغبي ممارسة الجنس السادي، مقابل حصولها على أموال.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث، وتم القبض على المتهمة وضبط بحوزتها كرباج، وبتفتيش هاتفها عثر بداخله على فيديوهات لرجال يتم تعذيبهم بـ"كرباج"، فتمت إحالة المتهمة للنيابة للتحقيق.