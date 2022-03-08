بـ125 جنيهًا للكيلو.. رئيس مدينة سفاجا يطلق مبادرة لبيع اللحوم

أطلق اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، مبادرة "معا ضد غلاء اللحوم"، بالتعاون مع عدد من الجزارين في مدينة سفاجا لتوفير منفذ لبيع اللحوم البلدي بسعر 125 جنيها للكيلو، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة، بأن فعاليات المبادرة سوف تبدأ غدًا الأربعاء على أن يكون الذبح للمواشي الحية يومين في الأسبوع «الأحد والأربعاء»، تحت إشراف إدارة الطب البيطري والتموين.



وأضاف، أن المبادرة، للمساهمة في مساندة الدولة لمحاربة الغلاء، وهو الذي يعتبر تجسيدًا نموذجيًا لدور المشاركة المجتمعية في المرحلة الحالية بالتكاتف والتلاحم مع احتياجات ومتطلبات المواطن بمدينة سفاجا.

ووجه رئيس المدينة، بتوفير الدعم لمبادرة الجزارين وذلك لعمل منفذ لبيع اللحوم البلدي سعر الكيلو 125 جنيهًا بدل من 150 جنيهًا، بجوار سوبر ماركت الأزهر بالشارع الخلفي، ويبدأ العمل به من الساعة التاسعة صباحا، كما وجه رئيس المدينة الشكر للقائمين على هذا العمل لمساعدهم في توفير لحوم بلدي بأسعار مخفضة تقل عن مثيلها بالأسواق، مؤكدًا أن الذبح يتم داخل المجزر الآلي بإشراف من الطب البيطري.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.