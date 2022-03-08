التحقيق في مصرع مسجل خطر تبادل إطلاق النيران مع أمن أسوان

تباشر جهات التحقيق المختصة بأسوان التحقيق في واقعة مصرع مسجل خطر وإصابة آخر، اليوم الثلاثاء، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وطالبت النيابة العامة بنقل الجثة للمشرحة لكتابة التقرير الطبي، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية كونوا تشكيلاً عصابياً يدير بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بنطاق محافظة أسوان وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم المؤثم .



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى وبمشاركة مديرية أمن أسوان تم إستهداف عناصر التشكيل وحال وصول القوات قام المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فى محاولة للهرب داخل الزراعات المتاخمة للبؤرة، وعلى الفور تعاملت القوات معهم وبادلتهم بإطلاق أعيرة نارية.

أسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط آخران أحدهما مصاب بطلق نارى "سبق إتهامه فى قضية مخدرات ومحكوم عليه فى قضية سرقة وتم نقله لإحدى المستشفيات لإسعافه".

وضُبط بحوزتهم «عدد 2 بندقية – طبنجة - عدد 9 خزينة – 160 طلقة نارية – كمية لمخدر البانجو زنت 27 كيلو جرام، 22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,200 كيلو جرام، كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 2 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون وزنت 300 جرام، عدد 130 قرص مخدر ، 112 طلقة جرينوف، 4 ميزان حساس، مولد كهرباء، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول».



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون و500 ألف جنيه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.