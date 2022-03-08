رسامات جديدة في كنيسة وايبارشية جينجا بمناسبة حلول الصوم الكبير



قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بمناسبة حلول الصوم الاربعيني تمت رسامة خادم الله صموئيل في كاتدرائية القيامة المقدسة لأبرشية جينجا بيد الأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا بمشاركة الأسقف سيلفستروس أسقف جينجا وأوغندا الشرقية.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك جاء بمساعدة كهنة الإبراشية، وحضر الرسامة جمهور المؤمنين.