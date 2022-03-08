الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رسامات جديدة في كنيسة وايبارشية جينجا بمناسبة حلول الصوم الكبير

الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا


قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بمناسبة حلول الصوم الاربعيني تمت رسامة خادم الله صموئيل في كاتدرائية القيامة المقدسة لأبرشية جينجا بيد الأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا بمشاركة الأسقف سيلفستروس أسقف جينجا وأوغندا الشرقية. 

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك جاء بمساعدة كهنة الإبراشية، وحضر الرسامة جمهور المؤمنين.

 

الروم الارثوذكس أبرشية الروم الأرثوذكس الأنبا ثيؤدوروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس الانبا نيقولا متحدث كنيسة الروم الارثوذكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تغيير ملعب مباراة المريخ من مصر لـ السودان؟ الأهلى يرد

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية بسنت إلى 4 مايو

الحكومة تنفى عودة نظام امتحانات الثانوية العامة الورقى

مصرع عنصر إجرامى وإصابة آخر فى تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بأسوان

«واس»: العلاقات المصرية السعودية تتسم بالعمق التاريخى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار في موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يُفجّر منزلي أسيرين فلسطينيين غربي جنين