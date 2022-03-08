مبيعات الأجانب تكبد البورصة 13.5 مليار جنيه بختام التعاملات

عمقت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية من خسائرها السوقية، لدى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع ، بدعم من استمرار عمليات البيع الهيستيرى للمستثمرين الأجانب بقيادة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، علاوة على استمرار مبيعات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية، تلك التى قابلتها قوى شرائية واضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد المصريين والعرب، هؤلاء الذين فشلوا فى إنقاذ السوق من دوامة الهبوط المتلاحقة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 13.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 680.4 مليار جنيه، مقابل 693. 9 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الاثنين.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30 "نزيف النقاط الخاسرة، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته 2.84%، بما يعادل 304 نقاط خسارة، ليغلق عند مستوى 10396.83 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 52. 0%، بما يعادل 9.77 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 1861 نقطة، ما ساهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.04 %، بما يعادل 29.52 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 2804.59 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 1.3 مليون جنيه على الأسهم، وذلك من خلال التعامل على نحو 337.18 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 43.7 ألف صفقة بيع وشراء.