الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 13.5 مليار جنيه بختام التعاملات

البورصة
البورصة

عمقت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية من خسائرها السوقية، لدى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع ، بدعم من استمرار عمليات البيع الهيستيرى للمستثمرين الأجانب بقيادة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، علاوة على استمرار مبيعات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية، تلك التى قابلتها قوى شرائية واضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد المصريين والعرب، هؤلاء الذين فشلوا فى إنقاذ السوق من دوامة الهبوط المتلاحقة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 13.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 680.4 مليار جنيه، مقابل 693. 9 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الاثنين.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30 "نزيف النقاط الخاسرة، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته 2.84%، بما يعادل 304 نقاط خسارة، ليغلق عند مستوى 10396.83 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 52. 0%، بما يعادل 9.77 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 1861 نقطة، ما ساهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.04 %، بما يعادل 29.52 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 2804.59 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 1.3 مليون جنيه على الأسهم، وذلك من خلال التعامل على نحو 337.18  مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 43.7 ألف صفقة بيع وشراء.

أخبار البورصة المصرية اليوم أداء البورصة المصرية أزمات البورصة أزمة ضرائب البورصة مبيعات الاجانب بالبورصة المصرية تخارج الاجانب من البورصة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تغيير ملعب مباراة المريخ من مصر لـ السودان؟ الأهلى يرد

الحكومة تنفى عودة نظام امتحانات الثانوية العامة الورقى

مديرية الطرق والأحياء تواصلان ترميم الشوارع المتهالكة وإعادة الشئ لأصله بالإسكندرية

«انخفاض في الحرارة وأمطار».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

«الصحة»: فحص 23 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار في موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟