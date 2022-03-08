الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«جبالى»: تحية للمرأة المصرية تليق بمكانتها وتاريخ عطائها الذى لا ينضب

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.

وقال رئيس المجلس، يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للمرأة، وباسمى وباسمكم أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية.

وأضاف كلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية هو ما أقرته وأكدت عليه جميع المواثيق الدولية.

وأوضح: فمسألة تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، ليست مطلباً فئوياً بل هدفاً تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية، على نحو مثمر ومنتج، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية، من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفي الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، فبلغ عدد السيدات العضوات في مجلس النواب (164) عضواً، كما تم تعيين أول امرأة في منصب محافظ، وتولت أيضاً منصب القضاء، فضلا عن المناصب الوزارية وفي القوات المسلحة. 

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي : يعتبر دستور مصر الحالي، خطوة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة والمواطنة، حيث أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة، مؤكداً أن دورها ليس فقط باعتبارها فئة من فئات المجتمع، بل باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة. 

وأشار إلى أن مجلس النواب يعمل دائماً بالتعاون مع الحكومة، على مراجعة التشريعات كافة بما يساعد على تأمين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما وجه رئيس المجلس التحية للمرأة المصرية، قائلا «تحية للمرأة المصرية فى يومها العالمى، تليق بمكانتها وتاريخ عطائها الذي لا ينضب».

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب رئيس مجلس النواب اليوم العالمي للمرأة قضايا المرأة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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