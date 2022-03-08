الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: رصد مخالفات في تحصيل مصروفات طلاب الصفوف الأولى

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دعن رصد مخالفات ببعض المدارس بشأن تحصيل المصروفات الدراسية من طلاب الصفوف الأولى عن عامي ۲۰۲۱-۲۰۲۰ ، ۲۰۲۲-۲۰۲۱.

وأوضحت الوزارة، في خطاب للمديريات التعليمية، أن صندوق دعم وتمويل وإدارة تمويل المشروعات التعليمية رصد بعض المخالفات في بعض المدارس ووحدات الخدمات، فضلا عن مخالفة التعليمات الصادرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۰، بشأن الصفوف الأولى ومنها الآتي: 

- قبول ملفات الصف الأول دون ايصال سداد المصروفات مما ترتب عليه إهدار المال العام.

- قيام بعض المدارس بتحصیل مبلغ ١٥٠٠ من كل طالب بفصول الخدمات بمدارس التعليم الفني دون تحصيل باقی المبالغ الواردة بالقرارين الوزاريين ١٥٥، ۱۹۱ عن العامين الدراسیين ۲۰۲۱/۲۰۲۰، ۲/۲۰۲۱ ۲۰۲.

وشددت الوزارة، في خطابها، على التنبيه المشدد على المدارس ووحدات الخدمات بالآتی: 

- الالتزام بتحصيل المبالغ الواردة بالقرارين الوزاريین 155،  119عن العامين الدراسي ين ۲۰۲۱/۲۰۲۰، ۲/۲۰۲۱ ۲۰۲.

- تحصيل رسوم الامتحانات من طلاب العمال والمنازل الواردة بالقرارين المذكوريين بعاليه عن عامی ۲۰۲۱/۲۰۲۰، ۲/۲۰۲۱ ۲۰۱ وقدرها ٤٠٠ جنيها وذلك لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

 

مستند
مستند
وزير التربية والتعليم مستحقات مخالفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية الصف الرابع الابتدائي المصروفات الدراسية طلاب الصف الرابع

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وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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