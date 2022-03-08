«التعليم»: رصد مخالفات في تحصيل مصروفات طلاب الصفوف الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دعن رصد مخالفات ببعض المدارس بشأن تحصيل المصروفات الدراسية من طلاب الصفوف الأولى عن عامي ۲۰۲۱-۲۰۲۰ ، ۲۰۲۲-۲۰۲۱.

وأوضحت الوزارة، في خطاب للمديريات التعليمية، أن صندوق دعم وتمويل وإدارة تمويل المشروعات التعليمية رصد بعض المخالفات في بعض المدارس ووحدات الخدمات، فضلا عن مخالفة التعليمات الصادرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۰، بشأن الصفوف الأولى ومنها الآتي:

- قبول ملفات الصف الأول دون ايصال سداد المصروفات مما ترتب عليه إهدار المال العام.

- قيام بعض المدارس بتحصیل مبلغ ١٥٠٠ من كل طالب بفصول الخدمات بمدارس التعليم الفني دون تحصيل باقی المبالغ الواردة بالقرارين الوزاريين ١٥٥، ۱۹۱ عن العامين الدراسیين ۲۰۲۱/۲۰۲۰، ۲/۲۰۲۱ ۲۰۲.

وشددت الوزارة، في خطابها، على التنبيه المشدد على المدارس ووحدات الخدمات بالآتی:

- الالتزام بتحصيل المبالغ الواردة بالقرارين الوزاريین 155، 119عن العامين الدراسي ين ۲۰۲۱/۲۰۲۰، ۲/۲۰۲۱ ۲۰۲.

- تحصيل رسوم الامتحانات من طلاب العمال والمنازل الواردة بالقرارين المذكوريين بعاليه عن عامی ۲۰۲۱/۲۰۲۰، ۲/۲۰۲۱ ۲۰۱ وقدرها ٤٠٠ جنيها وذلك لعدم التعرض للمساءلة القانونية.