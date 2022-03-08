الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يستولى على كروت الفيزا .. مسجل خطر وراء النصب على كبار السن في المطرية

فيزا
فيزا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بالنصب على كبار السن خلال سحب مبالغ مالية من ماكينة الصراف الآلى لبنك بالمطرية.

وكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بقيام شخص بالنصب على المواطنين من كبار السن أثناء قيامهم بسحب مبالغ مالية من ماكينة الصراف الآلى أمام فرع أحد البنوك.

وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث القسم لمحل البلاغ وتم ضبطه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، وبحوزته مبلغ مالى، 4 فيزا كارد بأسماء أشخاص مختلفة.

و بمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ، ومغافلتهم واستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى وأن المبلغ المالى وكروت الفيزا المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى. 

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية كبار السن سحب المطرية بنك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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