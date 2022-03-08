الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تستخدم عقارات مصادرة من «المافيا» لإيواء لاجئين أوكران

إيطاليا
إيطاليا

أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات تجري مسحًا للعقارات التي صادرتها من المافيا؛ بهدف استخدامها في إيواء لاجئين أوكرانيين وافدين إلى البلاد.
وقالت لوسيانا لامورجيزي في بيان إن الوكالة التي تدير الممتلكات المصادرة من المافيا بدأت درس العقارات "التي يمكن استخدامها على المدى القصير، ولو موقتاً، لإيواء لاجئين من أوكرانيا".
ووصل 17,286 أوكرانيا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى إيطاليا منذ بدأ الجيش الروسي هجومه على أوكرانيا في 24 فبراير، بحسب وزارة الداخلية.
ورغم أن معظم هؤلاء اللاجئين وجدوا ملاذاً لدى أقارب وأصدقاء، تم الإبلاغ عن مبادرات خاصة وعامة في البلاد لتنظيم إقامة كثيرين آخرين.
وقال زعيم الحزب الديموقراطي اليساري إنريكو ليتا الاثنين "هذه ليست إلا البداية. مئات الآلاف من اللاجئين يأتون وعلينا أن نتحمل ذلك"، مضيفًا "يجب أن نكون مستعدين أيضا لاستقبال الروس الفارين من روسيا، هذا البلد الذي يتحول بشكل متزايد الى سجن".

إيطاليا المافيا لاجئين أوكرانيين

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وائل لطفي

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