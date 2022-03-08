إليسا تنتهي من تسجيل أحد أغاني ألبومها الجديد في القاهرة

انتهت المطربة إليسا من تسجيل أحد أغاني ألبومها الغنائي الجديد في القاهرة أمس، وذلك بعد أن جمعتها جلسة عمل بعدد من الشعراء والملحنين لاختيار باقي كلمات الأغاني المقرر أن يتضمنها ألبومها الغنائي الجديد والمنتظر طرحه في موسم الصيف المقبل وتحديدًا في شهر يوليو القادم.

إليسا تسجل أغنية بالقاهرة

ويتنوع البوم إليسا الجديد بين المقسوم والرومانسي والدراما وتحظي المرأة بنصيب الأسد في الاغاني المقدمة في الألبوم والمقرر أن يجمع بين اللهجتين المصرية واللبنانية.

وتعود إليسا إلى لبنان خلال يومين لاستكمال تسجيل أغاني الألبوم الذي بدأت في تسجيله قبل شهرين.

ويعد هذا الألبوم التجربة الإنتاجية الأولى لإليسا في عالم الغناء خاصة بعد أن انفصلت مؤخرًا عن شركة روتانا.

وانتهت إليسا مؤخرًا من اختيار كافة أغاني الألبوم والألوان الموسيقية له حيث من المقرر طرحه في شهر يوليو القادم وتطرح إليسا ألبومها الجديد الذي تنتجه على نفقتها الخاصة في موسم الصيف بعد غياب عامين عن طرحها لأي ألبوم غنائي بسبب جائحة كورونا المستجد.