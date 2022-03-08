الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في اليوم العالمي للمرأة.. 7 امتيازات حصلت عليها نساء مصر

يوم المراة العالمي
يوم المراة العالمي

يحتفل العالم اليوم ٨ مارس باليوم العالمي للمرأة، كتقدير من كل العالم لدورها الكبير فيما تقوم به من تغيرات جذرية في العالم وما تساهم به لتطوير نفسها وغيرها على الرغم كل ما تتعرض له من عنصرية واضطهاد.

يقدم «الدستور» في التقرير التالي الامتيازات التي حصلت عليها المرأة في مصر خلال عهد الرئيس السيسي:

٢٠ مادة دستورية لضمان حقوق المرأة:
شمل دستور 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لعام 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها الرئيس السيسي في عام 2017 الذي جعله “عاما للمرأة المصرية” وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، وتحتوي على 34 مؤشرا، و٤ أعمدة هي التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.

مرصد مصر الوطني للمرأة:

تم إنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

تعيين عدد من النساء في النيابة الإدارية:

يعد أهم قرار في تاريخ المرأة المصرية، حصلت عليه خلال الفترة الماضية، هو تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، في 8 مارس عام ٢٠٢٠.

زيادة عدد مقاعد المرأة في مجلس الشيوخ:

قرر الرئيس السيسي زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 مقاعد إلى 20 مقعد وذلك ضمن 100 شخصية، أصدر الرئيس السيسي قرار بتعيينهم في مجلس الشيوخ.

٢٧ % من مقاعد مجلس النواب للمرأة:
وفي خلال انتخابات مجلس النواب تم فوز 162 نائبة في برلمان مصر 2021، بنسبة بلغت 27%، وهي نسبة غير مسبوقة فاقت نسبة الـ 25% المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة.

ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة:
على الرغم من صعوبة عام 2020، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، فقد أقرت الحكومة المصرية كأول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات.

تدابير لحماية النساء:
احتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها الدول في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال فترة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد حيث تم رصد 21 تدبير أو إجراء اتخذته مصر.

حماية أمن مصر السيسي الدستور مجلس النواب نساء مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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