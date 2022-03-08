البنك الأوروبي: مواصلة العمل لزيادة استثماراتنا في مصر

أعرب مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، عن سعادتهم بإطلاق الاستراتيجية الجديدة مع مصر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر.

وقال بومان، خلال لقائه بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، أن بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل لزيادة استثماراته، والمشاركة القوية في السياسات للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أعلنت في 5 مارس الجاري، عن إطلاق الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وذلك خلال فعاليات الحدث الذى نظمته وزارة التعاون الدولى، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلى البرلمان، والمجتمع المدني، وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف فى سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.

وشارك فى حفل الإطلاق السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، و نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، وبعثة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من رؤساء شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني