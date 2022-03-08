الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك الأوروبي: مواصلة العمل لزيادة استثماراتنا في مصر

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أعرب مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، عن سعادتهم بإطلاق الاستراتيجية الجديدة مع مصر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر.

وقال بومان، خلال لقائه بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، أن بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل لزيادة استثماراته، والمشاركة القوية في السياسات للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أعلنت في 5 مارس الجاري، عن  إطلاق الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وذلك خلال فعاليات الحدث الذى نظمته وزارة التعاون الدولى، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلى البرلمان، والمجتمع المدني، وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف فى سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.

وشارك فى حفل الإطلاق السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، و نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، وبعثة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من رؤساء شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني

 

مارك بومان البنك الأوروبي مصر التنمية الاقتصادية التحول الاخضر وزيرة التعاون الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يتوجه إلى الرياض في زيارة رسمية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 8-3-2022

«المشاط» تبحث مع وفد البنك الأوروبي آلية المشاركة في مؤتمر المناخ

«انخفاض في الحرارة وأمطار».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

وزير خارجية أوكرانيا يدعو قادة العالم أن يثبتوا وعودهم

«الخارجية السورية»: رد دمشق على الاعتداءات الإسرائيلية قادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران