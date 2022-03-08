الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشركات اليابانية تبدأ بسحب موظفيها من روسيا بعد تحذير سفر جديد

اليابان
اليابان

بدأت الشركات اليابانية في سحب موظفيها من روسيا بعد تحذير سفر جديد أصدرته الحكومة بسبب الحرب في أوكرانيا ، حسبما ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية اليوم الثلاثاء.
 

وأمرت شركة تويوتا الرائدة في صناعة السيارات نحو 30 موظفا وعائلاتهم بالعودة إلى اليابان وأوقفت تويوتا بالفعل الإنتاج في مصنعها في سان بطرسبرج، مشيرة إلى مشكلات في سلسلة التوريد.
 

كما تستعد شركات تصنيع السيارات نيسان وسوبارو وميتسوبيشي موتورز لاستدعاء موظفين من روسيا، وفقا للتقرير.
 

وخفضت شركات يابانية أخرى نشطة في روسيا بما في ذلك "جابان توباكو" و"دايو بيب"ر و"نيبون إكسبريس هولدنجز" عدد موظفيها في روسيا.
 

وكان هناك ما يقرب من 350 شركة يابانية نشطة في روسيا في شباط/فبراير.وكان ما يقرب من نصفها من شركات صناعة السيارات مثل تويوتا وغيرها من الشركات المصنعة.


وحتى يوم الأحد الماضي، كان حوالي 2400 مواطن ياباني يعيشون في روسيا، وفقا لتقرير صحيفة نيكاي.

 

وعلى صعيد آخر، تعتزم الحكومة اليابانية النظر فيما إذا كانت ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية كعقوبة إضافية ضد موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

 

وذكرت صحيفة «جابان توداي» اليابانية، اليوم الاثنين، أن بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيس في اليابان يصرون على أن تمنع اليابان الرحلات الروسية من التحليق في مجالها الجوي بالتوازي مع الدول الغربية؛ لتعزيز فعالية العقوبات.

 

وأضاف النواب أنه ينبغي على اليابان أن تحث الدول الآسيوية الأخرى على أن تحذو حذوها.

 

ولكن بعض المسئولين الحكوميين يخشون من أن يؤدي مثل هذا الحظر إلى دفع روسيا لسن إجراءات مضادة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على شبكات التوزيع اليابانية.

 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ودولا أوروبية فرضت هذا الحظر بالفعل، واتفق وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، بما فيها اليابان، في محادثاتهم الطارئة الجمعة الماضي، على فرض المزيد من العقوبات على روسيا إذا لم توقف هجومها على أوكرانيا.

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وائل لطفي

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