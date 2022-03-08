الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يزيد الأوضاع خطورة

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد تشانج جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يزيد الأوضاع سوءا وخطورة.

 

وقال جيون: "لن يؤدي إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى أوكرانيا إلا إلى تفاقم الأوضاع وخلق عوامل خطر جديدة".

وأضاف: "ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن، لضمان حماية الأرواح والممتلكات".

 

وتابع المسؤول الصيني: "ندعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار متساو مع روسيا، وعدم تأجيج المشاكل التي تراكمت على مر السنين، وتمهيد الطريق لخلق وضع أمني دون محاولة دفع الناتو شرقا".

 

وأشار إلى أن الصين تعتبر العقوبات أحادية الجانب طريقة غير فعالة لحل الأزمة في أوكرانيا.

 

 

أوكرانيا جديدة جديد مرتزقة الصين الأوضاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

روسيا: التخلى عن استيراد النفط الروسى سيؤدى لعواقب وخيمة عالميا

ميعاد بداية شهر رمضان 2022

تحرك برلمانى حول إصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجى كلية العلوم

دراسة: العلاج الهرمونى الجديد لسرطان البروستاتا يضاعف خطر الاكتئاب

اكتشاف أعمال فى موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية مغلق من 2018

الصين: إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يزيد الأوضاع خطورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران