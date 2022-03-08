الليلة .. افتتاح معرض "حواديت مصرية" للفنان هاني رزق بمتحف الفن المصري

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، المعرض الفردي الخاص، "حواديت مصرية"، للفنان الدكتور هاني رزق، أستاذ مساعد بقسم الرسم والتصوير بكليه التربيه الفنية جامعة حلوان. وذلك بقاعة الباب/سليم ساحة متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ويستمر العرض حتى 19 مارس.

وعن معرض "حواديت مصرية"، للفنان هاني رزق، يقول الفنان خالد سرور: " تستدعي تجربة الفنان هاني رزق هذا السمت الواضح للنوستالجيا في شخصيته الفنية. مشاهد من موروث العادات والتقاليد للبيئة المصرية الأصيلة خاصة في الريف والأحياء الشعبية، ويحرص الفنان بوعي على الإختزال في اللون والعناصر ليكون الإنسان هو نقطة الضوء الخاطفة للعين فيدفعنا لتأمله وتأمل الحالة التي عليها لأن الشغف عنده هذه الأجواء من البساطة والأصالة في المجتمع المصري."

يذكر أن الفناني دكتور "هاني محمد رزق"، تخرج من كلية التربية الفنية 1990، حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية تخصص رسم وتصوير 2003، حصل على درجة أستاذ مساعد في التربية الفنية تخصص رسم وتصوير 2008، "حواديت مصرية" هو المعرض الشخصي العاشر في مسيرته الفنية بجانب العديد من المشاركات بمعارض جماعية ولجان التحكيم، ونال عدداً من الجوائز وشهادات التكريم من بينها حصوله على الجائزة الثالثة في التصوير بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة 1999، شهادة تقدير من مجلس الذهب العالمي في التصميم عام 2001، شهادة تقدير من المركز الثقافي المصري بطشقند 2003، وله العديد من المقتنيات بمصر والخارج مثل متحف الفن المصري الحديث، السفارة المصرية بأوزباكستان.

ــ المعرض الجماعي (ن الكون) للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. غدا

في سياق متصل، يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة من مساء غد الأربعاء، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي ــ متحف أحمد شوقي، المعرض الجماعي (ن الكون) وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. ويستمر المعرض حتى 19 مارس 2022

ــ المعرض الجماعي "موهوبون في واحة العميد"

كما يفتتح الدكتور خالد سرور، أيضا في السابعة مساء غد الأربعاء، المعرض الجماعي "موهوبون في واحة العميد"، وذلك بمركز كرمة بن هانئ الثقافي ــ متحف أحمد شوقي. ويستمر المعرض أيضا حتى 19 مارس الجاري.