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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 8-3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء8-3-2022،  طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.


وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات مُتقطعة، وأمطار أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات مُتقطعة، وأتربة عالقة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات مُتقطعة.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 14
الإسكندرية 22 14
وادي النطرون 23 12
طنطا 24 13
شبين الكوم 25 14
دمنهور 23 13
بلطيم 22 12
مطروح 21 13
السلوم 19 12
سيوة 26 12
بورسعيد 21 13
دمياط 21 14
الزقازيق 25 14
المنصورة 24 13
الإسماعيلية 25 13
السويس 25 14
العريش 20 11
رفح 19 10
رأس سدر 26 15
نخل 25 11
نويبع 24 17
طابا 23 16
كاترين 21 11
الطور 25 16
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 25 16
مرسى علم 26 17
الفيوم 25 13
بني سويف 26 14
المنيا 26 15
أسيوط 27 18
سوهاج 28 18
قنا 30 17
الأقصر 32 18
أسوان 33 19
إدفو 32 18
أبوسمبل 32 18
الوادي الجديد 31 17
شلاتين 28 17
أبو رماد 27 18
حلايب 27 19
رأس حدربة 25 19

البحر الاحمر حالة الطقس البحر المتوسط الوجه البحري درجات الحرارة جنوب سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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