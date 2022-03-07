مسلسلات رمضان 2022.. طرح البوستر الدعائي لـ «مكتوب عليا»

طرحت منصة watch it، بوستر مسلسلها الجديد مكتوب عليا، وذلك لبطله عمرو عبدالجليل، في العمل الكوميدي المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022 .

وظهر عمرو عبدالجليل خلال البوستر الدعائي للعمل بشكل كوميدي يظهر شخصيته المعتمدة على الكوميديا في أحداث العمل الرمضاني.

ويشارك في بطولة مسلسل«مكتوب عليا» بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبدالجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب.

وقرر المخرج خالد الحلفاوي منع الإجازات وتنفيذ خطة العمل التي تصل إلى 16 ساعة تصوير في بعض الأيام بعد تأخر بدء التصوير، حيث وضع خطة تصوير تنتهي مع الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، واتفق مع كل الفنانين على الالتزام بها خوفا من ظهور فيروس كورونا في طاقم العمل وتأخيره لأي مدة ولو أسبوع واحد مما يعمل على تهديد العمل مع التأكيد مع الشركة المنتجة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

المسلسل الجديد "مكتوب عليا" كتب القصة والسيناريو والحوار له الكاتب إيهاب بليبل، وهو من إخراج خالد الحلفاوي في ‏ثالث تعاون له مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معًا نجاحًا كبيرًا في مسلسلات "الوصية" ‏و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع المنتج كريم ‏أبو ذكري مع النجم أكرم حسني، بعد مسلسلهما "الوصية".‏