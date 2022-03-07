مسلسلات رمضان 2022.. watch it تطلق البوستر الدعائي لـ«المشوار»

كشفت منصة "watch it" عن البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل "المشوار" والذي سيعرض حصريًا عليها ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، عبر المنصة والتي رفعت شعار «رمضانك عندنا».

وظهرت الفنانة دينا الشربيني، على البوستر الذي نشرته منصة "watch it" بملابس الشخصية التي ستجسدها من خلال مسلسل "المشوار" حيث ستتقاسم البطولة مع الفنان محمد رمضان.

مسلسل المشوار



ومن المقرر أن تطرح شركة “ميديا هب” المنتجة لمسلسل المشوار خلال الأيام المقبلة البوسترات الدعائية الجماعية لأبطال العمل، وطرح البرومو الدعائي على القنوات الناقلة للمسلسل تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022.

ويعد مسلسل "المشوار" ثانى عمل فني يجمع بين محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني إذ سبق أن قدما معًا فيلم جواب اعتقال عام 2017، وشارك في بطولة العمل إياد نصار، سيد رجب، صبري فواز، أحمد راتب، محمد عادل، صبري عبدالمنعم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج أحمد السبكي.

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان بطل مسلسل المشوار، انتهي من تصوير جزء كبير من مشاهده في مسلسله “المشوار” الذي سيخوض به السباق الرمضاني لعام 2022، ضمن مسلسلات رمضان 2022 والذي يظهر خلاله بشكل جديد ومختلف عن الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية على مدار السنوات الماضية، ويشارك في بطولة العمل بجانبه كل من:

الفنانة دينا الشربينى، والفنان عمرو عبدالجليل، والفنان أحمد مجدي، أحمد صفوت، و الفنان أحمد سعيد عبدالغنى، و الفنان خالد أنور والفنان خالد كمال، و الفنانة ندى بسيونى، والفنانة كارولين خليل، والفنان محمد عز، والفنانة ندا موسى، والفنانة ثراء جبيل، و الفنان محمود الليثى، والفنانة حنان يوسف، والفنانة سارة عبدالرحمن، و الفنان محسن منصور، والفنانة سما إبراهيم، والفنان أحمد كمال، ومن تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.