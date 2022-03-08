الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

كيف اغتنم شهر شعبان؟.. على جمعة يُجيب

على جمعة
على جمعة

طرح العديد من الأسئلة حول شهر شعبان من جانب المسلمين في مختلف دول العالم إلى الجهات المعنية بأمر الفتوى، فمنذ بداية الشهر الكريم وانهالت موجة من الاستفسارات والفتاوى حول الشهر من الصيام والذكر وكيفيفة اغتنامه في موسم الطاعات.

ومن بين تلك الأسئلة التي وردت إلى الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، سؤال من أحد المتابعين يقول: كيف اغتنم شهر شعبان في الطاعة؟

وأجاب مفتى الديار المصرية السابق، في رده على ما ورد إليه من أحد المتابعين في مقطع فيديو سجل له في أحد اللقاءات التليفزيونية، قائًلا:" إن شهر شعبان، من الشهور التي لها أفضلية كبيرة عند الله، حيث ترفع إليه أعمال العباد في هذا الشهر".

وأضاف "جمعة"، أن من يريد أن يغتنم شهر شعبان فعليه بالآتي فهو الفائز: "الإكثار من الصيام، وتلاوة القرآن الكريم، والقيام في جوف الليل حتى لو بركعتين، وأن يكثر من الذكر أي يقول الله أكبر والحمدلله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله،، وعليه بالإكثار من الدعاء إلى الله، والتسبيح، فكل هذه أمور تعين المسلم على اغتنام الشهر العظيم".

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى أن الإكثار من الصيام في شهر رمضان فيه هدى واقتداء بسيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي ﷺ يكثر من الصيام في شهر شعبان حتى سأله الصحابي الجليل أسامة بن زيد فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» [أحمد].

شهر شعبان دول العالم الجهات المعنية الفتوى مفتى الديار المصرية السابق الدكتور على جمعة هيئة كبار العلماء بالأزهر الطاعة أعمال العباد

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