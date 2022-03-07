الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد أعمال القافلة الطبية الثانية بالداخلة

صورة من متابعة رئيس
صورة من متابعة رئيس الجامعة

تابع الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، سير عمل القافلة الطبية لكليتى الطب بجامعة الوادي الجديد وجامعة اسيوط بمركز ومدينة الداخلة بمستشفى دياب التخصصى التابع لجمعية السرطان بالداخلة بمرافقة الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف علي كلية الطب جامعة الوادي الجديد والدكتور نبيل حنفي رئيس مدينة الداخلة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة، والمدير الطبي لمستشفى دياب التخصصي.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى ان القافلة قدمت خدمات الكشف علي المرضي بالمجان لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها وذلك في التخصصات " أمراض باطنة ، جهاز هضمى ، أمراض صدرية ، أنف وأذن وحنجرة ، أطفال ، جراحة عظام ، جراحة عيون ، جراحة مسالك بولية ، جراحة عامة ، جراحة أورام" في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى أطلقها فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا وقد وجه الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد الشكر لأعضاء القافلة الطبية على جهودهم لرفع المعاناه عن كاهل المرضى بمركز الداخلة والقرى المجاورة مقدما الشكر الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة ورئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة، والمدير الطبي لمستشفى دياب التخصصي على ماقدموه من خدمات لانجاح اعمال القافلة الطبيه  الثانية بمركز الداخلة.

رئيس جامعة الوادي الجديد القافلة الطبية لكليتى الطب جامعة الوادي الجديد مستشفى دياب التخصصى المبادرة الرئاسية حياة كريمه رئيس الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

مصرع 2 وإصابة 9 جراء انفجار صومعة غلال فى مطحن بالمنيا

فيريرا يصل إلى القاهرة لقيادة الزمالك

وزارة الخارجية تطلق حملة إعلامية تعريفية بمناسبة الاحتفال بمئويتها

المتحف «الأخضر» الكبير

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد أعمال القافلة الطبية الثانية بالداخلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران