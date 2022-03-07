الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود العسيلى يطرح «فى مكان ما» عبر يوتيوب «فيديو»

عسيلي
عسيلي

طرح المطرب محمود العسيلى، أحدث أعماله الغنائية "فى مكان ما"، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب .

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع موسيقى رامى سمير.

وكانت كلمات الأغنية : "كان بينا حجات وحجات لو اقول نص الحكايات محتاج عمرين وسنين وسنين .. اللي بينا كتير إحساس البعد رهيب البيت من غيرها كئيب برواز علي الحيط بيقول حواديت عن حب كبير في مكان ما وزمان ما يمكن تجمعنا حياه مكسور قلبي ومفيش جمبي غير وحده وغير معاناه في مكان ما وزمان ما يمكن تجمعنا حياه مهما اخبي يعلم ربي باللي في قلبي وجواه موجوع موهوم تعبان وبنام الليل برادن مقسوم نصين انا مين انا فين انا ضعت خلاص في مكان ما و زمان ما يمكن تجمعنا حياه مكسور قلبي ومفيش جمبي غير وحده وغير معاناه في مكان ما و زمان ما يمكن تجمعنا حياه مهما اخبي يعلم ربي باللي في قلبي و جواه" .

وكان قد طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "رقصة سلو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

والأغنية من كلمات فيليبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس وديجيتال ماستر: خالد سند.

تقول كلمات الأغنية: «في رقصة سلو قابلت عينين خدتني مكانش علي..  بالي ولمسه ايد تودي بعيد لسكه مجاتش في خيالي.. واتاري الليل مخبيلي حكاوي..  وسر أنا هشيله و ف وسط السهره يحكيلي.. علي حب جايلي وهاجيله

حبيبي جاي خلاص جمبي.. والرقصه مكانها دي في قلبي .. وأنا لا هاهدي ولا اخبي ده انا هسهر اغنيله.. حبيبي معدش في بعدين .. ده انا نفسي  وبقالي سنين.. في قصه وليلنا يحايلنا وانا هسرح في تفاصيله.. وأبات عشمان في رقصه كمان وأقول السهره دي طويلة.. خسارة يا ليل بتخلص ليه انا نفسي تشب لو ليله".

أمير طعيمة المطرب محمود العسيلي تعب تاجر طرب حياة أجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

مصرع 2 وإصابة 9 جراء انفجار صومعة غلال فى مطحن بالمنيا

وسائل يمكن من خلالها الإبلاغ عن أي غلاء في الأسعار

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

مسلسلات رمضان 2022.. قناة ON تطرح البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان

بروتوكول تعاون لإنشاء أكاديمية تدريب الكوادر التكنولوجية للعمل بالبنك الأهلى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران