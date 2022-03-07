محمود العسيلى يطرح «فى مكان ما» عبر يوتيوب «فيديو»

طرح المطرب محمود العسيلى، أحدث أعماله الغنائية "فى مكان ما"، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب .

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع موسيقى رامى سمير.

وكانت كلمات الأغنية : "كان بينا حجات وحجات لو اقول نص الحكايات محتاج عمرين وسنين وسنين .. اللي بينا كتير إحساس البعد رهيب البيت من غيرها كئيب برواز علي الحيط بيقول حواديت عن حب كبير في مكان ما وزمان ما يمكن تجمعنا حياه مكسور قلبي ومفيش جمبي غير وحده وغير معاناه في مكان ما وزمان ما يمكن تجمعنا حياه مهما اخبي يعلم ربي باللي في قلبي وجواه موجوع موهوم تعبان وبنام الليل برادن مقسوم نصين انا مين انا فين انا ضعت خلاص في مكان ما و زمان ما يمكن تجمعنا حياه مكسور قلبي ومفيش جمبي غير وحده وغير معاناه في مكان ما و زمان ما يمكن تجمعنا حياه مهما اخبي يعلم ربي باللي في قلبي و جواه" .

وكان قد طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "رقصة سلو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

والأغنية من كلمات فيليبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس وديجيتال ماستر: خالد سند.

تقول كلمات الأغنية: «في رقصة سلو قابلت عينين خدتني مكانش علي.. بالي ولمسه ايد تودي بعيد لسكه مجاتش في خيالي.. واتاري الليل مخبيلي حكاوي.. وسر أنا هشيله و ف وسط السهره يحكيلي.. علي حب جايلي وهاجيله

حبيبي جاي خلاص جمبي.. والرقصه مكانها دي في قلبي .. وأنا لا هاهدي ولا اخبي ده انا هسهر اغنيله.. حبيبي معدش في بعدين .. ده انا نفسي وبقالي سنين.. في قصه وليلنا يحايلنا وانا هسرح في تفاصيله.. وأبات عشمان في رقصه كمان وأقول السهره دي طويلة.. خسارة يا ليل بتخلص ليه انا نفسي تشب لو ليله".