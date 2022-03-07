الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة العليا لفحص تراخيص البناء

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لفحص تراخيص البناء، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء أحمد الشمندي، مساعد مدير أمن سوهاج، والعقيد محمد شعبان عضو هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

وأكد المحافظ على أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، وتطبيق القوانين والقرارات على أي إنشاء جديد في نطاق المحافظة، طبقا لأحكام قانون البناء 119، والاشتراطات البنائية الجديدة.

وناقش الاجتماع الحالات التي صدرت بها رخصة بدون جراجات أو بسعة أقل من المطلوب وتم إنشاؤها، كما بحث الاجتماع آلية عمل تجديد التراخيص التي تحتاج لتعديل مخالفات جسيمة وإعادة إصدار وثيقة تأمين وتراخيص بلائحة القانون 119، واعتمد المجلس التراخيص التي تمت مراجعتها من الهيئة الهندسية وتعميمها على الوحدات المحلية.

وتمت الموافقة على استئناف الأعمال لعدد 17 ترخيصًا من إجمالي 25 طلبًا، ووجه المحافظ بسرعة إنجاز الأعمال، وتيسير الإجراءات على المواطنين.

فيما ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، ووفاء حمدي، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتورة سحر وهبي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وممثلي وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والجهات المعنية.

وأعلن محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، عن تدشين مبادرة "مصر أفضل مع حياة كريمة" لتنفيذها بجميع الوحدات القروية بجميع مراكز المحافظة، خاصة مراكز "حياة كريمة"، والتركيز على القرى الأعلى في معدلات المواليد ضمن الـ51 قرية المستهدفة على مدار مدة التنفيذ المقترحة، ووفقًا للجدول الزمني المحدد له من مارس 2022 وحتى فبراير 2023م، على أن يقوم فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج بإعداد تقارير متابعة دورية للمبادرة كل ثلاثة شهور .

وأكد "الفقي" على أهمية المبادرة في رفع الوعي بالمشكلة السكانية داخل القرى خاصة التي تنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية داخل تلك القرى، موجهًا بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف من المبادرة.

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