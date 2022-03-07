الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

استقبال حافل من طلاب وطالبات مدارس البحيرة لمبادرة حياة كريمة الثقافية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تستمر وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة"، وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي تحت رئاسة أحمد درويش بقري حياة كريمة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي تقدمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالبحيرة، وتستمر حتى العاشر من مارس الجاري.

IMG-20220307-WA0059

وفي الأسبوع الثاني من المبادرة أقيمت العديد من الفعاليات بمدرسة محمد علي عودة الإعدادية المشتركة بقرية الوسطانية بمركز كفر الدوار، تضمنت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية وهي حلى، عجائن السيراميك، كورشيه، بالإضافة لورشة طرق علي المعادن، تعليم  أساسيات الرسم، بامبو ، فوم، كما أقيمت محاضرة القتها نيفين عادل إبراهيم مدير وحدة التدريب بادارة كفر الدوار التعليمية.

وأشارت نيفين عادل إلى أهمية تعديل السلوكيات السيئة، والاهتمام بالمظهر العام للفتيات، وكيفية اختيار الصديقات، كما تطرقت للنظافة الشخصية وأهميتها في سلوك الفتيات ومظهرهن، بجانب إقامة محاضرة اخري ألقاها صلاح عبد الحميد مدير مركز إعلام كفر الدوار سابقاً بالهيئه العامة للاستعلامات، ملخصا حديثه في عدة نقاط وهي : تنمية مهارات التواصل لدي الشباب من خلال مهارات التحدث والانصات والاقناع والتفاوض والحوار والتفكير، حل المشكلات واتخاذ القرار، أهمية العودة للقراءة، الوعي بمخاطر التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت الفعاليات بفقرة تحريك لعرائس الماريونيت وللعرائس من الفنانين محمد صلاح وإسلام عبد الله تفاعل معها تلاميذ المدرسة، كما قدم فريق كورال قصر ثقافة الطفل بدمنهور بقيادة المايسترو أحمد صابر فقرات تضمنت عزف علي البيانو، أغاني "لجل النبي، هانحب مين غيرها، فيها حاحة حلوة".

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم مبادرة حياة كريمة الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة البحيرة رئاسة أحمد درويش حياة كريمة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 7-3-2022

مسلسلات رمضان 2022.. إطلاق البرومو الأول لـ«جزيرة غمام» على WATCH IT

الصين لواشنطن: لنا كامل الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا المشروعة

«بوتين» لـ رئيس المجلس الأوروبى: مطالبنا معروفة بشأن أوكرانيا

الهند تؤكد لروسيا استعدادها للمساعدة فى حل النزاع بأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران