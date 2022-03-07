استقبال حافل من طلاب وطالبات مدارس البحيرة لمبادرة حياة كريمة الثقافية

تستمر وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة"، وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي تحت رئاسة أحمد درويش بقري حياة كريمة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي تقدمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالبحيرة، وتستمر حتى العاشر من مارس الجاري.

وفي الأسبوع الثاني من المبادرة أقيمت العديد من الفعاليات بمدرسة محمد علي عودة الإعدادية المشتركة بقرية الوسطانية بمركز كفر الدوار، تضمنت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية وهي حلى، عجائن السيراميك، كورشيه، بالإضافة لورشة طرق علي المعادن، تعليم أساسيات الرسم، بامبو ، فوم، كما أقيمت محاضرة القتها نيفين عادل إبراهيم مدير وحدة التدريب بادارة كفر الدوار التعليمية.

وأشارت نيفين عادل إلى أهمية تعديل السلوكيات السيئة، والاهتمام بالمظهر العام للفتيات، وكيفية اختيار الصديقات، كما تطرقت للنظافة الشخصية وأهميتها في سلوك الفتيات ومظهرهن، بجانب إقامة محاضرة اخري ألقاها صلاح عبد الحميد مدير مركز إعلام كفر الدوار سابقاً بالهيئه العامة للاستعلامات، ملخصا حديثه في عدة نقاط وهي : تنمية مهارات التواصل لدي الشباب من خلال مهارات التحدث والانصات والاقناع والتفاوض والحوار والتفكير، حل المشكلات واتخاذ القرار، أهمية العودة للقراءة، الوعي بمخاطر التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت الفعاليات بفقرة تحريك لعرائس الماريونيت وللعرائس من الفنانين محمد صلاح وإسلام عبد الله تفاعل معها تلاميذ المدرسة، كما قدم فريق كورال قصر ثقافة الطفل بدمنهور بقيادة المايسترو أحمد صابر فقرات تضمنت عزف علي البيانو، أغاني "لجل النبي، هانحب مين غيرها، فيها حاحة حلوة".