إزالة 32 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبحيرة

ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ19..

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدٍ جديد نهائيًا، وإزالة فورية في المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدٍ بنطاق 9 مراكز بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت 19832 م2 وذلك على النحو التالي: إزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 12800 م٢ بادكو عبارة عن تقسيم الأرض وعمل أساسات من الحجارة البيضاء، وأسوار طولية وعرضية، وإزالة 12 حالة تعدٍ بمساحة 4900م٢ بنطاق الوحدات المحلية لدست الأشراف وكفر بولين وواقد وبندر كوم حمادة.

كما أزالت الحملة 8 حالات تعدٍ على أرض فضاء ملك إصلاح زراعي وأراضي زراعية على مساحة 655 م٢ عبارة عن مبانٍ وأسوار بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبو المطامير، وإزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 425 م٢ عبارة عن شدات خشبية وحديد تسليح بنطاق قرى ديروط وسرنباي بالمحمودية، وإزالة حالتي تعدٍ بمساحة 352 م٢ بقرية لقانة وجزيرة نكلا بشبراخيت عبارة عن شدات خشبية.

كما تم إزالة حالة تعدٍ في المهد لحالة متغيرات بمساحة 300م عبارة عن مبنى من الطوب البلوك بدون سقف بقرية كفر داود بوادى النطرون، وإزالة حالة تعدٍ على مصرف صرف ساحل مرقص بناحية الرحمانية ولاية الصرف بمساحة 250 م٢ عبارة عن ردم المصرف ووضع مواسير، وإزالة حالة تعدٍ في المهد بناءً على الأرض الزراعية بمساحة 100، وإزالة سور بالطوب الأبيض على مساحة 50 م٢ بقرية بركة غطاس بأبو حمص.