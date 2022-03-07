الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ19..

إزالة 32 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبحيرة

حملة إزالة
حملة إزالة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدٍ جديد نهائيًا، وإزالة فورية في المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدٍ بنطاق 9 مراكز بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت 19832 م2  وذلك على النحو التالي: إزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 12800 م٢ بادكو عبارة عن تقسيم الأرض وعمل أساسات من الحجارة البيضاء، وأسوار طولية وعرضية، وإزالة 12 حالة تعدٍ بمساحة 4900م٢ بنطاق الوحدات المحلية لدست الأشراف وكفر بولين وواقد وبندر كوم حمادة.

كما أزالت الحملة 8 حالات تعدٍ على أرض فضاء ملك إصلاح زراعي وأراضي زراعية على مساحة 655 م٢ عبارة عن مبانٍ وأسوار بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبو المطامير، وإزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 425 م٢ عبارة عن شدات خشبية وحديد تسليح بنطاق قرى ديروط وسرنباي بالمحمودية، وإزالة حالتي تعدٍ بمساحة 352 م٢ بقرية لقانة وجزيرة نكلا بشبراخيت عبارة عن شدات خشبية.

كما تم إزالة حالة تعدٍ في المهد لحالة متغيرات بمساحة 300م عبارة عن مبنى من الطوب البلوك بدون سقف بقرية كفر داود بوادى النطرون، وإزالة حالة تعدٍ على مصرف صرف ساحل مرقص بناحية الرحمانية ولاية الصرف بمساحة 250 م٢ عبارة عن ردم المصرف ووضع مواسير، وإزالة حالة تعدٍ في المهد بناءً على الأرض الزراعية بمساحة 100، وإزالة سور بالطوب الأبيض على مساحة 50 م٢ بقرية بركة غطاس بأبو حمص.

جديد تعديات محافظ البحيرة تذليل العقبات وادى النطرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 7-3-2022

مسلسلات رمضان 2022.. إطلاق البرومو الأول لـ«جزيرة غمام» على WATCH IT

الصين لواشنطن: لنا كامل الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا المشروعة

إزالة حالتى تعدٍ على الأراضى الزراعية بالبدرشين

الرئيس السيسى يوجه باستخدام أحدث التقنيات لمضاعفة البنية المعلوماتية للدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران