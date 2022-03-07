الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة حالتى تعدٍ على الأراضى الزراعية بالبدرشين

ازالة مخالفات بالجيزة
ازالة مخالفات بالجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية، بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين .

IMG-20220307-WA0025

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بإزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية تم رصدها عن طريق المتغيرات المكانية بقرية أبوصير مركز البدرشين الاولى عبارة عن مبنى دور أرضى على مساحة 120م بالأعمدة وسقف خرسانة والثانية عبارة عن جمالون على مساحة 500 م٢ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

IMG-20220307-WA0024


كان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأعمال النهائية للمرحلة الأولى لإنشاء الإسطبل الحضاري البديل عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات لما تسببه تلك الاسطبلات من مظهر غير حضارياً.

IMG-20220307-WA0024


 وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يقام على مساحة 18 ألف متر وتشمل المرحلة الأولى إقامة 4 مجمعات خرسانية تكفي لإيواء 220 حصان ومجهزة على أكمل وجه روعي فيها كافة المعايير البيئية وتشمل إقامة المظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات وغرف للأطباء البيطريين ودورات المياه وغرف للإدارة.

IMG-20220307-WA0023

ووجه المحافظ بتخصيص بوابة الاسطبل المطلة على المنطقة السكنية لدخول الأفراد فقط كما وجه المحافظ برفع كفاءة الإنارة وتدعيمها بكشافات إضافية وينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة. 
 

ازالة مخالفات البدرشين محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 7-3-2022

مسلسلات رمضان 2022.. إطلاق البرومو الأول لـ«جزيرة غمام» على WATCH IT

الصين لواشنطن: لنا كامل الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا المشروعة

إزالة حالتى تعدٍ على الأراضى الزراعية بالبدرشين

الرئيس السيسى يوجه باستخدام أحدث التقنيات لمضاعفة البنية المعلوماتية للدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران