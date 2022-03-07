إزالة حالتى تعدٍ على الأراضى الزراعية بالبدرشين

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية، بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين .

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بإزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية تم رصدها عن طريق المتغيرات المكانية بقرية أبوصير مركز البدرشين الاولى عبارة عن مبنى دور أرضى على مساحة 120م بالأعمدة وسقف خرسانة والثانية عبارة عن جمالون على مساحة 500 م٢ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .



كان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأعمال النهائية للمرحلة الأولى لإنشاء الإسطبل الحضاري البديل عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات لما تسببه تلك الاسطبلات من مظهر غير حضارياً.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يقام على مساحة 18 ألف متر وتشمل المرحلة الأولى إقامة 4 مجمعات خرسانية تكفي لإيواء 220 حصان ومجهزة على أكمل وجه روعي فيها كافة المعايير البيئية وتشمل إقامة المظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات وغرف للأطباء البيطريين ودورات المياه وغرف للإدارة.

ووجه المحافظ بتخصيص بوابة الاسطبل المطلة على المنطقة السكنية لدخول الأفراد فقط كما وجه المحافظ برفع كفاءة الإنارة وتدعيمها بكشافات إضافية وينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

