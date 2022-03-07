الوفد الروسى يصل بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الجانب الأوكرانى

وصل الوفد الروسي المعني بالمفاوضات مع الجانب الأوكراني إلى بيلاروسيا؛ للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات المقررة في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، فإنه من المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المحادثات في مدينة بيلوفيجسكايا بوششا، ومن المتوقع أن يصل الوفد الأوكراني في وقت لاحق من اليوم.

ونقلت الوكالة عن ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني، قوله إن "أعضاء الوفود المشاركة في المحادثات حول الوضع بين روسيا وأوكرانيا لن يحددوا الشروط المقترحة حتى يتم الاتفاق على المواقف المشتركة".

تجدر الإشارة إلى أن بيلاروسيا استضافت بالفعل الجولتين السابقتين من محادثات موسكو وكييف، في 28 فبراير و2 مارس، على التوالي.