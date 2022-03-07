الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأطباء» تفتح باب الشكاوى حول معوقات تراخيص المنشآت الطبية

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

قرر مجلس نقابة أطباء مصر إتاحة باب لشكاوى الأطباء حول المعوقات التي تواجههم في استخراج تراخيص المنشآت الطبية الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك حتى يتسنى لمجلس النقابة مناقشتها و وضع حلول مع الجهات المختصة. 

وأعلن الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية أن مجلس النقابة قرر الإعلان عن تلقي شكاوى الأطباء بخصوص معوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة من جميع محافظات الجمهورية، عبر قنوات التواصل الرسمية للنقابة على صفحة الفيسبوك https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/
و ايميل النقابة [email protected] 
و واتس الشكاوى " 01095111247 - 01115152991 ".

وأشار الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة، إلى أن النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات رصدت معاناة الأطباء في استخراج تراخيص المنشآت الطبية. 

وأضاف د.أحمد حسين أنه تبين وجود معوقات واشتراطات لم تنص عليها القوانين و اللوائح الخاصة بالمنشآت الطبية إضافة إلى تدخل بعض الجهات الغير معنية في إجراءات التراخيص. 
و خاطب الدكتور أحمد حسين مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء السادة الأطباء في جميع محافظات الجمهورية و الذين يواجهون صعوبات في تراخيص المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنواعها، أن يتواصلوا مع نقابة الأطباء و موافاتها بتفاصيل مشكلاتهم عبر وسائل التواصل المعلن عنها، وذلك حتى يتسنى لمجلس النقابة استعراضها مع مسؤولي الجهات المختصة ووضع حلول لها.

وكانت نقابة أطباء مصر قد دعت الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبلة 11 مارس الساعة الواحدة ظهراً بمقر النقابة العامة للأطباء 42 شارع قصر العينى بالقاهرة. 

وقال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء أنه تمت إجراءات الإعلان عن إنعقاد الجمعية العمومية العادية بالجرائد الرسمية طبقاً لقانون نقابة الأطباء ، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 11 مارس سيتم إنعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 25 مارس الجارى فى نفس الموعد و مكان الإنعقاد بمقر النقابة العامة للأطباء. 

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وائل لطفي

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