تداول 973 طن بضائع عامة ومتنوعة.. و526 شاحنة و43 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 973 طن بضائع عامة ومتنوعة، و526 شاحنة و43 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 202 شاحنة و11 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 973 طن بضائع عامة ومتنوعة 324 شاحنة و32 ملاكي ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و11 ملاكي والسفينة دليله بحمولة 95 شاحنة و 19 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 59 شاحنة وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 93 شاحنة و 11 ملاكي والسفينة بوسيدون اكسبريس بحمولة 109 شاحنات.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان والسفينة ايلة، حيث تم استقبال 62 شاحنة بحمولة 771 طن بضائع عامة و 202 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا و2 ملاكي.