الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: حرب روسيا على أوكرانيا غير مبررة

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك أكثر من 4 آلاف شخص اُعتقلوا أمس في روسيا بسبب تظاهرهم ضد الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن تبحث مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، نشر مزيد من القوات في شرق أوروبا.

وأضاف بلينكن، في مؤتمرٍ صحفي عقده مع نظيره الليتواني، اليوم الإثنين: «إن حرب روسيا على أوكرانيا غير مبررة»، مضيفًا: «سندافع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في الناتو»، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتابع: «نعزز قدراتنا الدفاعية لكي نتمكن والحلفاء من مواجهة أي تهديد محتمل، وعازمون بشكلٍ قاطع على الدفاع عن جميع أراضي حلف شمال الأطلسي».

يأتي هذا فيما أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تواصل جهودها للتقدم وعزل مدينتى كييف وخاركيف عبر الشمال والشرق، مشيرًا إلى أن الرتل العسكري الروسي خارج كييف ما زال متوقفًا.

وقال المسئول الأمريكي- حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- إن تقديرات وزارة الدفاع تشير إلى أن 95% من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية باتت داخل أوكرانيا، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية والصاروخية الأوكرانية ما زالت تعمل بفاعلية.

وأشار إلى أن روسيا أطلقت 600 صاروخ من مختلف الأنواع منذ بدء الهجوم، مؤكدًا أن الجانبين تكبدا خسائر في الطائرات والدفاعات الصاروخية، إلا أن تقديرات البنتاجون تشير إلى أن الجانبين لا يزالان يمتلكان غالبية أنظمة وقدرات الدفاع الجوي الخاصة بهما.

وزير الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن روسيا أ​وكرانيا​ واشنطن

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