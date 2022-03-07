الأنبا نيقولا أنطونيو: الحياة الزوجية عطاء متبادل

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، تحت شعار: "الحياة الزوجية عطاء متبادل".

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشئون العربية، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إذا شاهدت زوجين يحبان بعضهما في سعادة وسرور ويعيشان متفاهمين، فلا تقل كم هما محظوظان، في العلاقات الزوجية لا يوجد شيء اسمه حظ، أنت لا تعرف كمية التنازلات التي قدماها لبعضهم البعض، كما لا تعرف العيوب التي تغاضيا عنها من بعضهما وجبروا أنفسهما أن يتعايشا معها ويصلحاها".

وتابع: "ولا تعرف كم غلطة وزلة غفراها وسامحا بعضهما فيها، ولا تتخيل كمية المشاكل التي تحملاها وتمسكا ببعضهما بعدها من أجل أن تكمل حياتهما سويًا، ولا تعلم الوقت الذي قضياه ليفهم أحدهما الآخر، الحب ما كان يومًا حظًا، الحب عطاء متبادل وقناعة وأحلام مشتركة ومواقف ورحمة وصبر من الطرفين، إذا كانت هذه الصفات غير موجودة في علاقتك، حاول أن توجدها لتسعد مع نفسك أولًا وشريكك ثانيًا".

وعلى صعيد آخر، استقبل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني سعادة السفير فابيو فاز بيتالوغا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية في سورية، وذلك في دار البطريركية في باب توما بدمشق.

وحضر اللقاء صاحبا النيافة المطرانان: مار بطرس قسيس، المعاون البطريركي والمعتمد البطريركي في أبرشية حلب وتوابعها، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

وخلال اللقاء، بحث قداسته وسعادته الوضع الراهن في سورية في ظل المستجدّات على الصعيد العالمي.

كما استقبل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني سعادة سفير رومانيا في سورية السيد دانيال ساندوفيتشي، وذلك في دار البطريركية في باب توما بدمشق.

وحضر اللقاء صاحبا النيافة المطرانان: مار بطرس قسيس، المعاون البطريركي والمعتمد البطريركي في أبرشية حلب وتوابعها، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

خلال اللقاء، بحث قداسته وسعادته الوضع الراهن في سورية ونتائج الأزمة الاقتصادية على حياة المواطنين.